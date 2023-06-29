Австрія проти гарантій безпеки для України - Негаммер
Австрія виступатиме проти ухвалення гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу. Австрійський канцлер Карл Негаммер (Karl Nehammer) у кулуарах першого дня саміту ЄС у четвер, 29 червня, дав зрозуміти, що Австрія відмовиться дати необхідну згоду на такі зобов'язання. Аналогічної позиції дотримуватимуться також Ірландія, Кіпр та Мальта, додав глава австрійського уряду. "Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки. - Ред.) не можуть існувати", - цитує Негаммера агенція dpa.
Деякі держави-члени напередодні дводенної зустрічі глав держав і урядів членів ЄС закликали Брюссель подбати про гарантії безпеки Києву на період після закінчення розв'язаної Росією війни проти України. Вони могли б включати конкретні обіцянки військової допомоги або зобов'язання щодо допомоги у разі нападу, зазначає dpa.
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Шольц продовжуватиме переговори з Києвом
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) коротко прокоментував тему гарантій безпеки. ФРН "разом із найближчими союзниками вже тривалий час веде такі дискусії з Україною" та продовжить їх, заявив глава німецького уряду.
Як наголошує dpa, у проєкті підсумкового комюніке учасників саміту йдеться не про гарантії безпеки, а про обіцянки у сфері безпеки, які зазвичай не мають на увазі пряму військову підтримку. "Європейський Союз і держави-члени готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні обіцянки в галузі безпеки щодо України, які допоможуть Україні у довгостроковій обороні, стримуванні актів агресії та протидії зусиллям щодо дестабілізації", - наводить агенція витяг з документа.
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