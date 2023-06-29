Австрія проти гарантій безпеки для України - Негаммер

За словами канцлера Австрії, його країна, а також Ірландія, Кіпр та Мальта виступатимуть проти ухвалення гарантій безпеки для України на рівні ЄС.

Австрія виступатиме проти ухвалення гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу. Австрійський канцлер Карл Негаммер (Karl Nehammer) у кулуарах першого дня саміту ЄС у четвер, 29 червня, дав зрозуміти, що Австрія відмовиться дати необхідну згоду на такі зобов'язання. Аналогічної позиції дотримуватимуться також Ірландія, Кіпр та Мальта, додав глава австрійського уряду. "Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки. - Ред.) не можуть існувати", - цитує Негаммера агенція dpa.

Деякі держави-члени напередодні дводенної зустрічі глав держав і урядів членів ЄС закликали Брюссель подбати про гарантії безпеки Києву на період після закінчення розв'язаної Росією війни проти України. Вони могли б включати конкретні обіцянки військової допомоги або зобов'язання щодо допомоги у разі нападу, зазначає dpa.

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Шольц продовжуватиме переговори з Києвом

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) коротко прокоментував тему гарантій безпеки. ФРН "разом із найближчими союзниками вже тривалий час веде такі дискусії з Україною" та продовжить їх, заявив глава німецького уряду.

Як наголошує dpa, у проєкті підсумкового комюніке учасників саміту йдеться не про гарантії безпеки, а про обіцянки у сфері безпеки, які зазвичай не мають на увазі пряму військову підтримку. "Європейський Союз і держави-члени готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні обіцянки в галузі безпеки щодо України, які допоможуть Україні у довгостроковій обороні, стримуванні актів агресії та протидії зусиллям щодо дестабілізації", - наводить агенція витяг з документа.

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