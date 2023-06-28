Київ хоче гарантій щодо вступу до НАТО після війни

На думку президента, справедливим буде гарантувати Україні вступ в НАТО після війни на саміті у Вільнюсі. Лідери Литви та Польщі підтримали Зеленського у цьому.

Україна хоче отримати конкретний сигнал щодо членства в НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі у липні. Йдеться не про здобуття членства зараз, але про впевненість у тому, що Україна стане частиною НАТО після закінчення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві у середу, 28 червня.

"Якщо Альянс хоче бути потужним і не бачить своє існування без України, це справедливо, що ми хочемо отримати нехай хоч якусь модальність нашого майбутнього в НАТО, якісь конкретні речі. Ми про такі конкретні речі і просимо, ми не говоримо про сьогоднішнє членство, - зазначив президент. - Ще раз наголошую: ми адекватна держава і розуміємо, що під час війни ми не можемо бути членами НАТО, але ми повинні бути впевненими, що після війни ми будемо. І саме такий сигнали ми хочемо отримати - що після війни Україна буде членом НАТО".

Ще один сигнал, за словами Зеленського, який Україна хотіла б отримати на саміті НАТО - про гарантії безпеки. "Але не замість НАТО, а на той час, поки ми ще не в Альянсі", - уточнив Зеленський.

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Польща і Литва підтримують членство України в НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що працює над тим, щоб рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі, "дуже чітко" вказали перспективу членства України в НАТО.

"Це дуже важливий момент для нас усіх. Ми глибоко в це віримо і робимо все для того, щоб цей саміт був вирішальним, щоб зміцнив безпеку нашої частини Європи", - наголосив Дуда.

Він зазначив, що безпека України - це "безпека нас усіх". "Наші спільні інтереси, щоб НАТО в нашій частині Європи було якомога сильнішим, у зовсім недалекому майбутньому, щоб Україна стала повноправним членом Альянсу, однією з армій союзу, яку буде охоплювати п'ята стаття Статуту НАТО. Ми будемо робити все для того, щоб це сталося якомога швидше", - сказав лідер Польщі.

Водночас Науседа наголосив, що до України європейські лідери прибули з Гааги, де напередодні зустрічалися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і керівництвом Альянсу. "Наше послання, яке ми озвучили вчора і яке я кожного разу оголошую, дуже легке і зрозуміле: Україна буде членом НАТО. Литва підтримує членство України в НАТО", - зазначив лідер Литви.

На його думку, у Вільнюсі має бути дуже ясно сказано, що "Україна є невід’ємною частиною трансатлантичної архітектури НАТО в Європі". "Щоб була відкрита дорога і як цього досягти", - додав Науседа.

Литва передає Україні NASAMS

Він також вкотре наголосив, що Литва підтримуватиме Україну у її протидії російській агресії стільки, скільки це буде потрібно, "до перемоги". Зокрема, й надалі надаватиме озброєння. "Вже зовсім скоро в Україну приїдуть дві системи NASAMS для захисту неба", - додав він.

Також Литва братиме участь у відновленні України і далі допомагатиме українцям, які були змушені переїхати в цю країну, рятуючись від війни.

Окрім того, Науседа висловив переконання, що вже цього року, попри те, що війна і далі триває, Україна почне перемовини про вступ до ЄС.

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Рада закликала НАТО гарантувати Україні членство

До учасників Саміту НАТО у Вільнюсі звернулася 28 червня і Верховна Рада України із закликом надати гарантії повноправного членства України в Альянсі. Нардепи наголосили на успіхах на шляху євроатлантичної інтеграції України та сумісності військових стандартів України із стандартами НАТО.

Крім того, Рада закликала визнати недоцільність проходження Україною етапу Плану дій щодо членства в НАТО та прийняти у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО.