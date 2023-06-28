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Президент Литви Науседа приїхав у Київ

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
1 год. тому

До приїзду в Київ Науседи Литва анонсувала передачу ЗСУ 2,5 мільйона боєприпасів, 10 БТРів і 2 пускових установок NASAMS. На зустрічі з Зеленським він говоритиме про порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі.

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Зеленський та Науседа в Києві (архівне фото)
Зеленський та Науседа в Києві (архівне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Президент Литви Гітанас Науседа прибув у середу, 28 червня, з візитом до Києва, повідомила пресслужба литовського лідера.

Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

Також глави держав обговорюватимуть порядок денний  липневого саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі, питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та ЄС Україні. З Києва Науседа вирушить до Брюсселя на саміт лідерів Євросоюзу.

Литва передасть ЗСУ боєприпаси, БТРи та NASAMSи

Свій приїзд в Україну Науседа супроводив військовою допомогою. "Литва придбала дві пускові установки NASAMS (норвезько-американський зенітно-ракетний комплекс. - Ред.), які будуть передані Україні", - написав він у Twitter. 

Як розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, Збройним силам України (ЗСУ) також передадуть 10 бронетранспортерів M113. Таким чином, загальна кількість цих БТР, наданих Литвою, сягне 72 одиниць.

Крім того, "найближчим часом" ЗСУ отримають 2,5 мільйона боєприпасів. Усього на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 мільйона боєприпасів. "Скоро" вона також передасть тисячі одиниць протитанкових снарядів для гранатометів.

Загалом військова допомога Литви Україні вже перевищила пів мільярда євро, зазначив Анушаускас у Facebook. 

Читайте також: У Литві зібрали 14 мільйонів євро на радари для ППО України

Україна розраховує на "політичне запрошення" до НАТО

Науседа перед приїздом до Києва зазначив, що чекає нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО в Литві.

Саміт за участю представників 31 країни-члена НАТО пройде у литовській столиці Вільнюсі 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, на ньому обговорюватимуть як наблизити Україну до НАТО.

Україна розраховує на політичне запрошення в НАТО за спрощеною процедурою для вступу як тільки дозволить безпекова ситуація. 

Втім, у НАТО немає єдності в цьому питанні. Зокрема, США та Німеччина остерігаються кроків, які, на їхню думку, можуть наблизити Альянс до війни з Росією, яка вже давно розглядає розширення НАТО на Східну Європу як доказ ворожості Заходу.

Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

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