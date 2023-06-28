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Президент Польщі Дуда приїхав у Київ

Олександр Куницький
3 год. тому

У Київ приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він разом із литовським колегою Гітанасом Науседою зустрінеться з президентом України Вололдимиром Зеленським. Сторони говоритимуть про порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі.

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Президенти Польщі, Литви та України зустрічалися в січні цього року у Львові.
Президенти Польщі, Литви та України зустрічалися в січні цього року у Львові.Фото: Yuriy Dyachyshyn/AFP/Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда прибув у середу, 28 червня, з візитом до Києва, повідомила його канцелярія.

Дуда візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України та проведе переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони говоритимуть про поточну ситуацію на фронті, зокрема щодо загрози теракту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), а також підготовку до липневого саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі.

Науседа приїхав у Київ з військовою допомогою від Литви

Вранці в середу до Києва приїхав президент Литви Гітанас Науседа.

Свій приїзд він супроводив військовою допомогою. "Литва придбала дві пускові установки NASAMS (норвезько-американський зенітно-ракетний комплекс. - Ред.), які будуть передані Україні", - написав він у Twitter. 

Як розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, Збройним силам України (ЗСУ) також передадуть 10 бронетранспортерів M113. Таким чином, загальна кількість цих БТР, наданих Литвою, сягне 72 одиниць. Крім того, "найближчим часом" ЗСУ отримають 2,5 мільйона боєприпасів. Усього на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 мільйона боєприпасів. "Скоро" вона також передасть тисячі одиниць протитанкових снарядів для гранатометів.

Загалом військова допомога Литви Україні вже перевищила пів мільярда євро, зазначив Анушаускас. 

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