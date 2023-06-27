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Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Президент України Володимир Зеленський розповів, що його команда готується до саміту НАТО у Вільнюсі, аби там були ухвалені "змістовні рішення".

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Зеленський
ЗеленськийФото: Ukrainian Presidency via/abaca/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про наявність всіх підстав, аби Україна отримала політичне запрошення до Північноатлантичного альянсу на саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

"Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу", - написав Зеленський у Telegram у вівторок, 27 червня.

Він зазначив, що українська команда працює над тим, щоб "рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними".

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Минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікує від Києва чіткого сигналу і "формули" для набуття членства. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав також ухвалити на саміті "вирішальні політичні рішення".

Водночас, на думку глави Офісу президента Андрія Єрмака, нездатність Альянсу ухвалити "сильне" рішення на саміті деморалізує українців. Він вважає, що Київ показав своїми діями на полі бою, що готовий приєднатися до оборонного Альянсу.

Хоча Україна хоче приєднатися до НАТО якомога швидше, в Альянсі немає єдності у питанні того, як швидко це має відбутися.

Зокрема, Сполучені Штати і Німеччина остерігаються кроків, які, на їхню думку, можуть наблизити Альянс до вступу в активну війну з Росією, яка вже давно розглядає розширення НАТО на Східну Європу як доказ ворожості Заходу.

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