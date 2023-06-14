Шольц: Потрібно говорити про гарантії безпеки для України

Канцлер ФРН упевнений, що у планах Путіна - захоплення сусідніх територій. Тому, за словами Шольца, необхідно вести конкретну розмову щодо гарантій безпеки для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає необхідним обговорення гарантій безпеки для України. На урядовій пресконференції у середу, 14 червня, він заявив, що Берлін уже давно спілкується про це зі своїми найважливішими союзниками.

За словами Шольца, йдеться і про те, щоб бути готовими забезпечити безпеку тоді, коли війна Росії проти України вже закінчиться. Канцлер ФРН наголосив, відповідаючи на запитання DW, що не може бути мови про те, щоб "якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг", як закликають деякі сторони.

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Війну Росії проти України Шольц назвав поворотним моментом. Він наголосив, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили, втім президент Росії прагне цього. "А російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: він має такий план щодо України, і, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі", - упевнений глава німецького уряду.

"Ось чому так важливо, щоб ми підтримували Україну, ось чому так важливо, щоб у нас була дуже конкретна розмова про гарантії безпеки, - зазначив Шольц. - І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. Росія має вивести війська".

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Шольц запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це необхідно, доки Україна змушена захищатися. Як приклад підтримки з боку Берліна він навів рішення про ремонт озброєнь, що поставляються Києву і зазнають ушкоджень на полі бою, зокрема, про створення ремонтних центрів у Румунії, Словаччині та Польщі.