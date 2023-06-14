Німецька стратегія безпеки: Росія - найбільша загроза миру

Презентуючи першу стратегію національної безпеки Німеччини, канцлер Олаф Шольц зауважив, що НАТО важливо обговорити гарантії безпеки для України, в тому числі на період після закінчення війни, розв'язаної проти неї РФ.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою миру в євроатлантичному регіоні в осяжному майбутньому, йдеться в національній безпековій стратегії ФРН, представленій німецьким урядом у середу, 14 червня.

Як пояснюється у документі, РФ намагається дестабілізувати європейські демократичні суспільства, послабити Європейський Союз і Північноатлантичний альянс (НАТО), передає агентство Reuters.

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Україні потрібні гарантії безпеки НАТО

На пресконференції під час презентації концепції канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) зауважив, що партнерам по НАТО важливо обговорити гарантії безпеки для України, в тому числі на період після закінчення війни, розв'язаної проти нею Росією.

"Російський президент, очевидно, хоче анексувати частини своїх сусідів", - сказав Шольц, назвавши прикладом такої агресії не тільки Україну, але й Білорусь.

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Китай - партнер і суперник

Китай у німецькій безпековій стратегії називається "партнером, конкурентом і системним суперником", пише агенція AFP.

Зокрема, вказується, що КНР використовує свою економічну міць задля політичних цілей - прагнення змінити нинішній міжнародний порядок, заснований на правилах.

Водночас зазначається, що Пекін залишається партнером, без якого неможливо вирішити багато глобальних викликів і криз.

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