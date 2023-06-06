Зеленський очікує "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО, який відбудеться в липні поточного року у Вільнюсі. Відповідну заяву Зеленський зробив у вівторок, 6 червня, під час пресконференції у Києві.

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"Гарантії (безпеки від НАТО. - Ред.) нам потрібні на папері. Навіщо? Моя думка дуже проста. Щоб через пів року чи через рік хтось із лідерів не почав наратив, що їхнє суспільство втомлюється, економіка втомлюється, що вони не можуть нам давати відповідні обсяги допомоги. А якщо один почне, другий підключиться, третій... десять країн - усе: антипутінська коаліція буде зруйнована", - зазначив Зеленський, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

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"Тому й потрібні гарантії на папері, незважаючи ні на що, доки триває війна... І мені здається, там має бути сигнал, що це (гарантії. - Ред.) діє доти, доки в України немає головних гарантій - НАТО", - додав він.

Без гарантій - присутність України на саміті недоцільна

За словами Зеленського, Вільнюс - це хороший майданчик для надання Україні таких гарантій. В іншому випадку, як він зазначив, якщо в України не буде сигналів щодо власного майбутнього членства в Альянсі, то й Україні немає сенсу бути присутньою на саміті у Вільнюсі. "Якщо ми розуміємо, що нас там не чекають і гарантій нам ніхто на папері не дасть, юридичних гарантій, а не будапештських - якщо нам ніхто цього не дає, то навіщо ми зустрічаємося? Щоб що? Тому що, коли ми з вами приїжджаємо на вільнюський саміт НАТО - це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать", - переконаний Зеленський.

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Водночас український президент висловив думку, що багато в чому партнери розуміють, що саміт НАТО у Вільнюсі має бути кроком уперед щодо членства України в НАТО. "Я впевнений, що нам дадуть найміцніші гарантії. Я впевнений. Так", - заявив Зеленський.

Майбутнє Росії не за рахунок України

Також Зеленський вважає позитивним фактором обговорення партнерами України майбутнього Росії, але попередив, що поступки з боку України неможливі.

"Вони (лідери країн-партнерів України. - Ред.) думають, як будуть жити з іншою Росією... Це теж позитив. Я в цьому бачу позитив. Мінус у цьому лише один. Люди шукають, як вийти з цієї ситуацій (самій. - Ред.) Росії. (...) Тобто вони - ті чи інші кола міжнародних партнерів шукатимуть, як Росія вийде з цього", - сказав він.

"Не хочеться, щоб це обходилося за наш рахунок. І я роблю все, щоб не давати цієї можливості. Тому в таких розмовах ми беремо участь. Такі теми порушуються. Ми досить категоричні в цьому напрямі. Не за рахунок України. І це не загальні речі, а дуже конкретні речі, які іноді порушуються з лідерами", - наголосив президент України.