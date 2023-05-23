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Навчання НАТОФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

НАТО обговорює "ізраїльську модель" безпеки України - WSJ

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
17 хв. тому

Згідно з проєктом договору про гарантії безпеки, постачання озброєння ЗСУ має бути довгостроковим, а відносини між НАТО та Україною збудовані за зразком американо-ізраїльських, пише WSJ.

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Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) розробляють проєкт договору з Україною, в рамках якого вона отримуватиме західні озброєння та військові технології на довгостроковій основі. Про це в понеділок, 22 травня, повідомило американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на президента Польщі Анджея Дуду.

Президент США Джо Байден та інші західні лідери раніше говорили, що стосунки між НАТО й Україною можуть будуватися за зразком американо-ізраїльських відносин у сфері безпеки. Між США та Ізраїлем діє угода, яка передбачає багатомільярдні постачання ізраїльській стороні американських озброєнь протягом 10 років, але не передбачає зобов'язань Вашингтона надавати додаткову допомогу в разі зовнішньої агресії.

З посиланням на представника Білого дому WSJ пише, що західні союзники намагаються виробити формулу взаємодії з Україною, виходячи з того, що вона не стане членом НАТО найближчими роками. Така угода має позбавити Кремль ілюзії, що затяжна війна відповідає його інтересам і що з плином часу західна підтримка України зменшиться.

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Як зазначив Дуда в розмові з WSJ, прийом України до НАТО неможливий, поки на її території триває війна, але вторгнення Росії відкрило Києву дорогу до Північноатлантичного альянсу.

Очікується, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні оголосять створення ради НАТО - Україна. Київ матиме право збирати засідання ради та звертатися до країн альянсу з запитами про допомогу. Безпосередніми учасниками угоди про надання гарантій безпеки Україні мають стати США, Великобританія, Франція та Німеччина.

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