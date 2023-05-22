Зеленський хоче дієвих рішень від саміту НАТО у Вільнюсі

Україна потребує такого рішення саміту НАТО, яке "спрацює", наголосив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він також анонсував нові поставки озброєнь для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що рішеннязапланованого на липень Вільнюського саміту НАТО для України має бути таким, яке "спрацює". Таку думку Зеленський висловив у понеділок, 22 травня, в відеозверненні, яке він записав у тамбурі поїзда, яким повертався з робочої поїздки до Японії.

Він також прокоментував останні рішення Парламентської асамблеї НАТО, що засудила російську агресію проти України. "До речі, сьогодні важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це вірна основа і для наших міжнародних організацій", - зазначив Зеленський.

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За його словами, очікуються "нові зустрічі та переговори, поки що більшою мірою - візити до нашої країни". "Буде ще зброя для наших воїнів", - запевнив український лідер.

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"Готуємося до декількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах - тих, які нас найбільше підтримують. Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв'язків із партнерами", - зазначив президент. "Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, нашого захисту - все це продовжуватимемо. Дедалі більше результатів для України - ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування - все це обов'язково", - заявив Зеленський.

У НАТО обговорюють "гарантії безпеки" для України за аналогією з Ізраїлем - WSJ

Тим часом американське видання The Wall Street Journal повідомило , що ключові держави-члени Північноатлантичного альянсу попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття нею членства на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact). Сама концепція, пов'язана з подальшим членством України в НАТО, базується на основі Київського безпекового "компакту", запропонованого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном, пише видання.

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В інтерв'ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду "в ізраїльському стилі", і "дискусії щодо цього тривають просто зараз". За словами неназваних західних чиновників, на яких посилається WSJ, така угода могла б вплинути на перебіг війни з Росією, завадивши намірам Володимира Путіна затягнути її, сподіваючись підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив WSJ, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведеться, але конкретики поки що немає. Водночас високопоставлені чиновники в Парижі та Берліні розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у рамках багатосторонньої домовленості".

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Крім того, представники НАТО, України та інших країн заявили виданню, що очікують побачити серед учасників договору про гарантії безпеки для Києва США, Великобританію, Німеччину і Францію.