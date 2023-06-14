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ПолітикаНімеччина

Німеччина вперше прийняла національну стратегію безпеки

Євген Жуков | Роман Губа
54 хв. тому

У стратегії національної безпеки ФРН головним завданням проголошується гарантування життя в мирі та свободі. "Ми непохитно віддані НАТО та ЄС і зміцнюємо Бундесвер", - наголошується в документі.

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Презентація національної стратегії безпеки Німеччини
Презентація національної стратегії безпеки НімеччиниФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Німеччина розробила першу національну безпекову стратегію.

У повідомленні уряду від середи, 14 червня, вказується, що концепція передбачає зміцнення безпеки за трьома основними напрямками: обороноздатність, життєздатність та стійкість.

"Головне завдання нашої політики безпеки - гарантувати, щоби ми могли продовжувати жити в нашій країні у мирі та свободі. Для цього ми непохитно віддані НАТО та ЄС і зміцнюємо Бундесвер для виконання його основної місії - оборони країни та альянсу", - наголошується в повідомленні.

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У документі проголошується намір довести середній річний рівень видатків на оборону до двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП), а Бундесвер (збройні сили ФРН) називаються основою конвенційних сил оборони в Європі.

Також у концепції йдеться про розширення кібернетичного та космічного потенціалу Німеччини, посилення боротьби проти шпигунства та диверсій, зміцнення європейської технологічної бази безпеки та оборони.

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Презентація національної стратегії безпеки Німеччини

Німеччина вперше прийняла національну стратегію безпеки

Політика54 хв. тому
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