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Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Китаю Цінь Ган у Пекіні 14 квітня 2023 року
Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Китаю Цінь Ган у Пекіні 14 квітняФото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO
ПолітикаКитай

Бербок у Китаї: Спонукайте Росію припинити війну

Ольга Журавльова
47 хв. тому

Жодна країна не має більшого впливу на Росію, ніж Китай, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Пекін і висловила здивування, чому КНР не закликає РФ припинити війну в Україні.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту в Пекін у п'ятницю, 14 квітня, закликала Китай попросити "російського агресора припинити війну" в Україні, заявивши, що "жодна інша країна не має більшого впливу на Росію, ніж Китай".

"Це добре, що Китай продемонстрував свою прихильність до вирішення проблеми, але я маю відверто сказати, що дивуюся, чому китайська позиція досі не включає заклик до російського агресора припинити війну", - сказала Бербок після майже двогодинних переговорів зі своїм китайським колегою Цінь Ганом.

Цінь своєю чергою заявив, що Китай готовий продовжувати працювати заради миру і сподівається, що всі сторони зберігатимуть об'єктивність, спокій і працюватимуть разом.

"Я хочу підкреслити, що роль Китаю в українському питанні, наша пропозиція зводиться до одного - переконувати та сприяти переговорам, і ми не будемо робити нічого, щоби підливати масло у вогонь", - цитує офіційний переклад слів дипломата агентство AFP.

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Візит китайського міністра оборони до РФ і зброя

Паралельно з переговорами Бербок і Ціня міністерство оборони Китаю повідомило, що міністр Лі Шанфу відвідає Росію 16-19 квітня, де зустрінеться з російськими військовими посадовцями.

Візит відбудеться на тлі витоку даних американської розвідки про те, що Китай нібито схвалив постачання Росії деякої летальної зброї попри попередження західних країн. У документі з грифом "цілком таємно", з яким ознайомилося видання The Washington Post, йдеться з посиланням на перехоплену інформацію російської Служби зовнішньої розвідки про те, що Пекін "схвалив поступове надання" летальної зброї, яка мала би маскуватись під цивільні об'єкти.

Цінь після зустрічі з Бербок укотре запевнив, що китайський уряд не буде надавати зброю Росії. "Ми не постачаємо і не будемо постачати зброю сторонам у конфлікті", - цитує слова міністра агенція dpa.

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ЄС закликає Сі Цзіньпіна до переговорів з Зеленським

Тим часом верховний представник Європейського Союзу з безпекової та зовнішньої політики Жозеф Боррель заявив, що Європі буде важко довіряти Китаю, якщо він не спробує знайти політичне вирішення війни в Україні. Такий коментар містився у промові, яку Боррель мав виголосити в Пекіні сьогодні, але був змушений скасувати свою поїздку до Китаю після виявлення COVID-19. 

"Європейському Союзу буде надзвичайно важко, а то й неможливо, підтримувати довірливі відносини з Китаєм, які я хотів би бачити, якщо Китай не сприятиме пошуку політичного рішення, основою якого є вихід Росії з української території", - йдеться в заяві Борреля, розміщеній на сайті Євросоюзу.

Головний дипломат ЄС додав, що "нейтралітет в умовах порушення міжнародного права не викликає довіри". Він також закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським і надати більше гуманітарної допомоги українському народу.

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