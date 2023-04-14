Буданов: Витік таємних документів Пентагону вигідний лише РФ
Ольга Журавльова
5 год. тому
Керівник української розвідки Кирило Буданов назвав витік секретних документів США інформаційною війною, а Росію - єдиною зацікавленою в такому "зливі".
https://p.dw.com/p/4Q244
Реклама
Від масштабного витоку урядових таємниць США, про які стало відомо останніми днями, найбільше виграє Росія. Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, уривки з якого були опубліковані ввечері в четвер, 13 квітня.
Буданов додав, що така інформаційна війна не є чимось новим. "Росія є єдиним отримувачем вигоди від цього", - вважає він.
Керівник української розвідки також підтвердив, що спілкувався з американськими колегами незабаром після "витоку: "У нас є зв'язок з відповідними службами США, і буквально з перших годин ми почали розмовляти".
Буданов: "Злив" не загрожує Україні
В інтерв'ю він наполягав на тому, що не існує "жодного ризику", що ця справа зашкодить відносинам Києва та Вашингтона, а також, що вона зможе вплинути на реальні результати контрнаступу Збройних сил України.
Водночас Буданов відмовився коментувати деякі питання, зокрема, що згідно з оприлюдненими документами, американські посадовці прослуховували внутрішні українські дискусії про нанесення ударів вглиб РФ.
Секретні матеріали
Про оприлюднення таємних американських документів ЗМІ стало відомо 7 квітня, хоча в мережі вони почали з'являтися кількома тижнями раніше. З них випливає, що США шпигують за своїми союзниками, що викликало широкий резонанс.