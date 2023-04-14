Буданов: Витік таємних документів Пентагону вигідний лише РФ

Від масштабного витоку урядових таємниць США, про які стало відомо останніми днями, найбільше виграє Росія. Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу ABC News , уривки з якого були опубліковані ввечері в четвер, 13 квітня.

Буданов додав, що така інформаційна війна не є чимось новим. "Росія є єдиним отримувачем вигоди від цього", - вважає він.

Керівник української розвідки також підтвердив, що спілкувався з американськими колегами незабаром після "витоку: "У нас є зв'язок з відповідними службами США, і буквально з перших годин ми почали розмовляти".

Буданов: "Злив" не загрожує Україні

В інтерв'ю він наполягав на тому, що не існує "жодного ризику", що ця справа зашкодить відносинам Києва та Вашингтона, а також, що вона зможе вплинути на реальні результати контрнаступу Збройних сил України.

Водночас Буданов відмовився коментувати деякі питання, зокрема, що згідно з оприлюдненими документами, американські посадовці прослуховували внутрішні українські дискусії про нанесення ударів вглиб РФ.

Секретні матеріали

Про оприлюднення таємних американських документів ЗМІ стало відомо 7 квітня, хоча в мережі вони почали з'являтися кількома тижнями раніше. З них випливає, що США шпигують за своїми союзниками, що викликало широкий резонанс.

Значною мірою секретна інформація стосується війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь, відомості про запаси боєприпасів, перебіг бойових дій. Також, згідно з документами, США скептичні щодо того, що в рамках очікуваного контрнаступу Україна зможе відвоювати у Росії значну частину окупованих територій. Американське видання CNN із посиланням на українські джерела стверджувало, що через витік Україні довелося змінити деякі військові плани.

13 квітня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало 21-річного службовця Повітряних сил Національної гвардії США Джека Тейшейру через "злиті" секретні матеріали.