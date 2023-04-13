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Фото: Jochen Tack/IMAGO
ПолітикаСполучені Штати Америки

Документи Пентагону злив працівник військової бази - ЗМІ

Сергій Ромашенко
47 хв. тому

Молодий працівник однієї з американських військових баз поширював секретні документи США на платформі Discord. Членів закритої групи об'єднує "любов до зброї та Бога", повідомило The Washington Post.

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Джерелом витоків численних таємних документів американської розвідки, зокрема про війну в Україні, ймовірно, є молодий фанат зброї, який працював на одній із військових баз у США, повідомило ввечері в середу, 12 квітня, видання The Washington Post (WP) із посиланням на двох учасників онлайн-платформи Discord, де були викладені ці секретні матеріали.

За словами співрозмовників, молодий чоловік у віці від 20 до 25 років під ніком OG (сленгове "справжній гангстер". - Ред.) розповів їм, що приніс ці документи з роботи додому. Чоловік, зокрема, казав, що провів частину свого робочого дня на закритому об'єкті, де забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами. Він також "стверджував, що знає таємниці, які уряд приховує від простих людей" і говорив, що "працював годинами, щоби поділитися ними".

Він регулярно викладав протягом місяців папери на платформі, яка спочатку призначалася для обміну думками про відеоігри в умовах коронавірусних локдаунів. У створену в 2020 році закриту групу Discord, до якої приймають тільки за спеціальними запрошеннями, входять близько 24 осіб, яких об'єднує "любов до зброї, військового спорядження і Бога", пише WP. 

За словами учасників групи, з якими вдалося поспілкуватися виданню, їм відоме справжнє ім'я OG, а також штат, у якому він живе та працює, але вони відмовилися ділитися цією інформацією. На їхню думку, ця людина усвідомлювала, що робила. "Він розумний, він знав, що робить, коли публікував ці документи. Це в жодному разі не випадковий витік", - кажуть вони.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що розслідування зливу триватиме доти, доки його джерело не буде встановлене. Керівництво платформи Discord зі свого боку опублікувало заяву, в якій повідомило, що співпрацює з тими, хто проводить розслідування, але відмовилося від будь-яких додаткових коментарів.

Витік секретних документів американської розвідки, з яких випливає, що США шпигують за своїми союзниками, викликав широкий резонанс. Більшість матеріалів уже видалена з мережі.

Читайте також: Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати

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