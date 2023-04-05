НАТО застеріг КНР від "історичної помилки" у зв'язках із РФ

Надання Пекіном летальної зброї Москві стало б великою помилкою з тяжкими наслідками, наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Водночас він зазначив, що альянс не може підтвердити надання Китаєм такої допомоги РФ.

Надання Китаєм будь-якої летальної зброї Росії стало б "історичною помилкою із серйозними наслідками", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 5 квітня, на пресконференції в Брюсселі. За його словами, союзники, у тому числі "найбільший з них", дали Пекіну зрозуміти, що наслідки такого кроку будуть далекосяжними. "І Китай про це знає", - додав він.

Водночас, Північноатлантичному альянсу досі не вдалося підтвердити надання якоїсь летальної зброї Росії з боку Китаю, повідомив Столтенберг. "Але ми дуже уважно стежимо за цим, а також дуже чітко доносимо, що це було б великою помилкою", - уточнив генсек НАТО.

Китай підтримує російську економіку

"Що ми точно знаємо, це те, що Китай не зміг засудити жорстоке вторгнення РФ в Україну. Ми також знаємо, що Пекін і Москва стають все ближче і ближче, - сказав Столтенберг. - І ми знаємо, що КНР підтримує економіку Росії" .

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За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія і Китай підписали угоду про необмежене партнерство, нагадав генсек НАТО. За його словами, Москва все більше залежить від Пекіна, у тому числі у торговельних відносинах, не в останню чергу через економічні санкції Заходу. Китай не лише відмовляється засуджувати російську агресію, а й ретранслює російську пропаганду, констатував глава альянсу.

Крім того, КНР та РФ активізують спільну військову діяльність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зазначив Столтенберг. "Поки Пекін і Москва чинять опір заснованому на правилах міжнародному порядку, союзникам по НАТО та їхнім партнерам-однодумцям дуже важливо продовжувати підтримувати один одного", - резюмував він.

Допомога Україні "відповідає інтересам безпеки" альянсу

У зв'язку з цим підтримка України має вирішальне значення для НАТО та її партнерів і "відповідає нашим спільним безпековим інтересам", підкреслив генсек Північноатлантичного альянсу. "Якщо Путін переможе в Україні, це буде небезпечним сигналом авторитарним лідерам усього світу про те, що вони можуть досягати своїх цілей за допомогою грубої сили", - пояснив Столтенберг. На дводенній зустрічі у Брюсселі глави МЗС країн альянсу обговорювали, як посилити політичну та практичну підтримку Києва.

У відповідь на питання про танки для України Столтенберг повідомив, що їй уже передали багато одиниць - від бойових машин радянської доби до сучасних моделей Challenger, Leopard 2, а США перебуваються у процесі постачання танків Abrams. Він також нагадав про бойові машини піхоти Marder та Bradley, надані Києву.

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Невідкладна військова допомога Україні є вкрай важливою, але необхідно дати країні можливість стримування та захисту в майбутньому, упевнений генсек НАТО. Тому міністри домовилися розпочати роботу над стратегічною багаторічною програмою допомоги Україні для підтримки її переходу до стандартів альянсу, зміцнення ЗСУ, заходів щодо забезпечення безпеки України та підвищення оперативної сумісності. "Коли ця війна закінчиться, і Україна переможе, ми досягнемо найвищого рівня оперативної сумісності, - сказав Столтенберг. - Цей перехід уже розпочався, але нам потрібно більше".

Він запевнив, що Україна стане членом НАТО, але насамперед необхідно, щоб вона здобула перемогу та зберегла свій суверенітет та незалежність як держава. Наступним кроком стане її максимальне доведення до стандартів альянсу.

НАТО також обіцяє підтримку державам-партнерам, які зіткнулися з тиском з боку Росії - Молдови, Грузії, а також Боснії та Герцеговини.

"Порожні" погрози Москви та Мінська

Столтенберг вважає "порожніми обіцянками" Москви заяву про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї, оскільки ця заява була зроблена одразу після підписання угоди з Пекіном про зворотне - нерозміщення ядерної зброї на території іноземних держав.

"Білорусь - це майданчик, який Росія використовує у своїх агресивних діях проти України. Звідти вони розпочали частину вторгнення та здійснили кілька авіанальотів", - сказав глава альянсу. Столтенберг додав, що Білорусь не повинна брати прямої участі у війні, а союзники Києва продовжать надавати Україні підтримку для боротьби з агресією РФ та перемоги.