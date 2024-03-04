Шмигаль: Україна має отримати доступ до активів РФ цьогоріч

Україна хоче отримати доступ до заморожених у західних країнах активів Росії вже цього року, заявив Денис Шмигаль. Київ уже веде перемовини з Бельгією щодо використання 1,7 мільярда євро доходу з цих активів.

Пріоритет Кабінету міністрів на 2024 рік - конфіскація та використання заморожених на Заході російських активів на користь України, заявив на пресконференції у понеділок, 4 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"План мінімум - почати використання доходів від заморожених активів. За нашими оцінками, на Заході заморожено близько 300 мільярдів доларів російських суверенних активів", - зазначив він.

Прем'єр додав, що зараз створюється міжнародна робоча група з конфіскації і планується її перше засідання. "Ці механізми ми якраз протягом року будемо опрацьовувати. Розпочнемо ми цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ і Світового банку у Вашингтоні й далі продовжуватимемо на всіх майданчиках, включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні, я вважаю, що це має бути ключовою темою", - наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

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Перемовини з Бельгією про 1,7 мільярда євро

Шмигаль зауважив, що Україна "окремо працює" з Бельгією та Європейським Союзом щодо використання прибутків, отриманих від активів РФ.

"Бельгія задекларувала, що вони отримали до бюджету, і це вже їхні доходи, 1,7 мільярда євро. Ці 1,7 мільярда євро розподілено частково на підтримку українських біженців у Євросоюзі, частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема й оборонні", - зазначив він.

Прем'єр додав, що і він, і президент Володимир Зеленський вже обговорювали це питання з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо під час його нещодавнього візиту до Києва.

"Безумовно, не всі деталі я можу зараз озвучити, але Бельгія готова нас потужно підтримати, зокрема й за ці гроші. Але, безумовно, ці гроші порівняно з 200 мільярдами євро, які заблоковані на рахунках у Бельгії, незначні", - зазначив прем'єр-міністр.

Він повідомив, що вже обговорював із де Кроо ефективність використання коштів від російських активів для підтримки українців усередині країни та поза нею, зазначивши, що це "дискусійне питання", робота над яким триватиме під час наступного візиту до Брюсселя.

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