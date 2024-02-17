США передадуть 500 тисяч доларів активів РФ для України

Ці кошти були конфісковані, внаслідок викриття незаконної схеми експорту в Росію через Естонію високоточної техніки.

США передадуть Україні через Естонію пів мільйона доларів, конфісковані внаслідок викриття незаконної схеми експорту в Росію високоточної техніки. Відповідна угода між США та Естонією була підписана у суботу, 17 лютого, в Мюнхені на полях конференції з безпеки.

Згідно з угодою, кошти будуть передані Естонії на підтримку робочої групи Taskforce KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій та експортних обмежень, а Естонія передасть їх Україні.

"Глобальні зусилля у протидії російській агресії вимагають глобального партнерства. Ця угода - приклад такого партнерства", - цитує агентство "Укрінформ" заступницю генерального прокурора США Лізу Монако, яка була однією з підписанток документа. За її словами, кошти будуть передані через Естонію, тому що "в цьому випадку пряма передача неможлива". Їх планується використати через спеціальний фонд на швидке відновлення зруйнованої електромережі в Україні.

Кошти від організаторів незаконного експорту зі США в РФ

Кошти конфіскувала група KleptoCapture в організаторів незаконного експорту зі США в Росію високоточної техніки. Обвинувачення в порушенні правил експортного контролю та відмиванні грошей висунуто шістьом особам, серед яких є громадянин Латвії.

Читайте також: У США викрили трьох росіян на експорті технологій до РФ

Заступниця генпрокурора США запевнила, що KleptoCapture буде продовжувати вилучати гроші та передавати їх на користь України. За її словами, у полі зору нині перебувають статки олігархів, незаконні транзакції "на сотні мільйонів доларів".

Нагадаємо, у 2022 році було викрито групу контрабандистів із семи осіб - п'ятьох громадян Росії та двох громадян США, що діяла під керівництвом російських спецслужб. За даними мін'юсту США, вони переправляли електронні компоненти для російської оборонної промисловості та боєприпаси американського виробництва в обхід санкцій. Естонія була популярним пунктом перевалки, звідки товари переправлялися до Росії.