Зеленський звозив іноземних гостей у Гостомельський аеропорт

Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, Джорджа Мелоні та Александер де Кроо виступили 24 лютого в аеропорту "Антонов", звідки армія РФ два роки тому планувала захопити Київ.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, приїхав в аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київській області разом із іноземними гостями - прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen), прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та прем'єром Бельгії Александером Де Кроо.

"Звідси мало розпочатися те саме "взяти Київ і Україну за три дні". Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант, а два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", - сказав Зеленський.

Трюдо зазначив, що президент РФ Володимир Путін намагався швидко захопити Гостомель, а звідти - Київ, але "сьогодні ми тут, тому що він помилявся". "Ваша боротьба - це наша боротьба", - запевнив він.

Мелоні назвала Гостомель "символом провалу Москви і символом української гордості". "Тут провалився план Путіна за кілька днів повалити демократично обраний уряд і замінити його урядом, який би виконував його вказівки. В українському гімні є слова "Душу й тіло ми положим за нашу свободу", і саме тут це і трапилось", - сказала вона.

Фон дер Ляєн зауважила, що два роки тому окупантам вдалося знищити легендарний український літак "Мрія", але не вдалося знищити "мрію" про вільну Україну. "З того часу Україна на суші вигнала Росію з половини територій, які вона захопила, на морі ви витіснили російський флот, у повітрі ваша оборона стала неймовірно ефективною", - сказала вона та пообіцяла продовження підтримки.

Де Кроо зазначив, що всі, хто прогнозував падіння України, помилися, а український уряд продовжує працювати, реформи спрямовані на вступ до ЄС продовжуються, підприємства продовжують працювати.

Після виступів Зеленський вручив нагороди військовим, які обороняли аеропорт.

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