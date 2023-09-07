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Блінкен оголосив у Києві надання ще понад $1 млрд допомоги

Анастасія Шепелева
7 вересня 2023 р.

США вперше передадуть Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів - на реабілітацію ветеранів, повідомив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен у Києві 6 вересня 2023 року
Блінкен у КиєвіФото: Brendan Smialowski/REUTERS

Сполучені Штати виділять Україні понад мільярд доларів допомоги, оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ у середу, 6 вересня.

"Ми продовжуватимемо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад мільярд доларів. Вона включає 665,5 мільйона доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки", - сказав він на брифінгу.

Зокрема, США нададуть озброєння на 175 мільйонів доларіві 100 мільйонів доларів для забезпечення довгострокових військових потреб. 90,5 мільйона доларів виділять на розмінування, в тому числі передадуть першу партію протимінних автомобілів для українських прикордонників і поліціянтів.

300 мільйонів доларів спрямують на підтримку зусиль українських правоохоронців на звільнених територіях, передусім у населених пунктах, що зазнають безперервних обстрілів з боку Росії. Крім того, США нададуть гуманітарну допомогу на 206 мільйонів доларів.

Ще 203 мільйони доларів спрямують "на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, посилення ключових реформ, пов'язаних з боротьбою з корупцією, верховенством права та сектором правосуддя, а також на розбудову спроможності розслідувати та переслідувати воєнні злочини, скоєні Росією".

США вперше передають конфісковані активи олігархів РФ

Також, як наголосив Блінкен, США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів - на 5,4 мільйона доларів. Ці кошти спрямують на реабілітацію українських ветеранів війни. "Ті, хто уможливив агресивну путінську війну, мають за це заплатити", - заявив держсекретар США.

За словами Блінкена, нова допомога допоможе підтримати український контрнаступ і надати йому подальшого імпульсу. "З часу мого останнього візиту майже рівно рік тому українські війська повернули понад 50 відсотків території, захопленої російськими військами з лютого 2022 року. За останні кілька тижнів прогрес у контрнаступі прискорився", - наголосив держсек США.

Загалом від початку російської агресії США виділили Україні понад 43 мільярди доларів безпекової допомоги.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен у Києві 6 вересня 2023 року

Блінкен оголосив у Києві надання ще понад $1 млрд допомоги

Політика7 вересня 2023 р.
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