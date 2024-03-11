Президент Чехії за розміщення інструкторів НАТО в Україні

Президент Чехії за розміщення інструкторів НАТО в Україні11 березня 2024 р.
Війська НАТО можуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушуватиме жодних міжнародних правил, заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Чеському телебаченню, пише Euroactiv. Коментарі Павла про подальшу підтримку України прозвучали через кілька днів після його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, який нещодавно підняв питання провідправку західних військ в Україну. За словами Павела, необхідно чітко розрізняти розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.
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"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько тисячі осіб, - нагадав Павел, колишній голова Військового комітету НАТО. "З точки зору міжнародного права і Статуту ООН, ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО - так само, як і цивільному населенню, наприклад, - допомагати в роботі в Україні", - підкреслив Павел.
Проте, відповідаючи на запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Павел не сказав "ні". "Я, звичайно, не відкидаю дебати з цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перевозити тисячі військовослужбовців, скажімо, до Польщі чи Чехії, набагато логічніше було б переправити кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів", - сказав він.
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Павел: "Росія усвідомлює силу НАТО"
Павел також нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає будь-яку допомогу Україні, буде легітимною мішенню.
"Сьогодні ми постачаємо Україні не лише стрілецьку зброю, ми постачаємо їй танки, ми постачаємо їй літаки, ми постачаємо їй крилаті ракети середньої дальності, і все ж таки не було жодного нападу на територію НАТО. Росія добре знає, що це було б порушенням закону набагато більшого калібру, ніж те, що вона робить зараз", - сказав Павел, додавши, що Росія усвідомлює силу НАТО.
За словами Павела, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність у правовому полі, "тому що допомога в підготовці і обслуговуванні техніки в суверенній країні не є бойовими діями", - пояснив він.