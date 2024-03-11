Президент Чехії за розміщення інструкторів НАТО в Україні

Петр Павел заявив, що присутність військових НАТО в Україні не порушить жодних міжнародних норм. Він апелював до часу, коли інструктори НАТО навчали українських солдатів.

Війська НАТО можуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушуватиме жодних міжнародних правил, заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Чеському телебаченню, пише Euroactiv. Коментарі Павла про подальшу підтримку України прозвучали через кілька днів після його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, який нещодавно підняв питання провідправку західних військ в Україну. За словами Павела, необхідно чітко розрізняти розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.

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"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько тисячі осіб, - нагадав Павел, колишній голова Військового комітету НАТО. "З точки зору міжнародного права і Статуту ООН, ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО - так само, як і цивільному населенню, наприклад, - допомагати в роботі в Україні", - підкреслив Павел.

Проте, відповідаючи на запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Павел не сказав "ні". "Я, звичайно, не відкидаю дебати з цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перевозити тисячі військовослужбовців, скажімо, до Польщі чи Чехії, набагато логічніше було б переправити кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів", - сказав він.

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Павел: "Росія усвідомлює силу НАТО"

Павел також нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає будь-яку допомогу Україні, буде легітимною мішенню.

"Сьогодні ми постачаємо Україні не лише стрілецьку зброю, ми постачаємо їй танки, ми постачаємо їй літаки, ми постачаємо їй крилаті ракети середньої дальності, і все ж таки не було жодного нападу на територію НАТО. Росія добре знає, що це було б порушенням закону набагато більшого калібру, ніж те, що вона робить зараз", - сказав Павел, додавши, що Росія усвідомлює силу НАТО.

За словами Павела, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність у правовому полі, "тому що допомога в підготовці і обслуговуванні техніки в суверенній країні не є бойовими діями", - пояснив він.