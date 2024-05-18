ISW: Обмеження США ускладнюють Україні оборону

Накладена США та іншими західними країнами заборона завдавати ударів по території РФ зброєю, що поставляється в Україну, "серйозно підриває" змогу обороняти Харківську область від російського наступу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У щоденному огляді ISW , оприлюдненому в суботу, 18 травня, йдеться, що запроваджені Заходом обмеження на удари по військових об'єктах у Росії створили в прикордонних районах своєрідний "буфер", з якого російська авіація може завдавати "ударів планерними бомбами і ракетами" по українських позиціях і скупченнях техніки.

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США послідовно проти ударів по РФ американською зброєю

16 травня речниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх фактично дезавуювала заяву державного секретаря Ентоні Блінкена, який під час візиту до Києва сказав, що хоча Вашингтон і не заохочує Київ до ударів по РФ, Україна сама вирішує, "як вона збирається вести цю війну". Сінгх наголосила, що Пентагон не змінив своєї позиції, і досі вважає, що американська зброя має застосовуватись лише для звільнення окупованої території України.

17 травня це підтвердив і координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. "Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною", - цитує його "Голос Америки" .

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Україна просить США допомогти вражати цілі в РФ - ЗМІ

Так само 17 травня видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило з посиланням на американських та українських офіційних осіб, що на тлі російського наступу під Харковом Київ звернувся до Вашингтона з проханням надати більше розвідувальних даних щодо розташування військ і військових об'єктів усередині Росії.

Зазначається, що завдавати ударів по них Україна планує, як і раніше, за допомогою зброї власного виробництва.

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Великобританія дозволила Україні бити своєю зброєю по Криму

2 травня під час візиту до Києва міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон запевнив, що Україна має право використовувати британську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Своєю чергою міністр оборони Британії Грант Шаппс сказав на конференції Sea Power у Лондоні 14 травня, що його країна дозволила завдавати ударів британською зброєю по Криму, бо, згідно з міжнародним правом, той є частиною України, а не Росії.

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