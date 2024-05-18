Британська розвідка прогнозує скрутні часи для РФ у Криму

Успішне ураження впродовж останнього місяця російських аеродромів і систем ППО у Криму призведе до погіршення тактичної ситуації для військ РФ на півострові, прогнозують в британській військовій розвідці.

Аналітики британської військової розвідки вбачають у серії останніх успішних уражень українськими військами російських аеродромів і систем протиповітряної борони (ППО) в окупованому Криму ознаки погіршення ситуації для військ РФ.

У своєму щоденному аналітичному огляді в суботу, 18 травня, британські розвідники згадали останні удари по аеродрому "Бельбек" та ураження систем ППО на ньому. Це вже четвертий випадок упродовж місяця, коли російська ППО на півострові зазнала втрат унаслідок українських ударів, підрахували в розвідці Британії.

"Сукупний ефект цих ударів унаочнив загальну деградацію спроможності Росії захищати повітряний простір навколо Криму, і водночас продемонстрував змогу України обмежувати операції російської ППО", - йдеться в огляді.

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Розвідники передрікають, що "цілком ймовірно, це призведе до того, що Росії доведеться розосередити повітряні засоби, щоб забезпечити живучість своєї ППО, інакше РФ ризикуватиме зазнати більших втрат літаків, поки вона змушена буде перекидати засоби ППО з інших місць".

"Зменшення зони дії літаків A-50 та розосередження сил на кримських аеродромах, ймовірно, призведе до збільшення годин підльоту та частоти вильотів для патрульних винищувачів, щоб покрити прогалини у зоні їхніх операцій, що спричинить збільшення навантаження, пов'язаного з обслуговуванням їхніх флотів", - виснували автори огляду.

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