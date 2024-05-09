Історичний рекорд дальності: дрон СБУ атакував НПЗ Башкирії

Нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" розташований за 1500 км від українського кордону. Напередодні дрони СБУ уразили нафтобази на Кубані. Російська влада назвала це "спробою зганьбити наше свято - 9 травня".

Дрон Служби безпеки України (СБУ) атакував у четвер, 9 травня, нафтопереробний завод (НПЗ) "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан, подолавши відстань у 1500 кілометрів. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела.

Співрозмовник "Української правди " в спецслужбі назвав це "історичним рекордом" дальності. За його словами, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

Раніше про атаку БпЛА на завод "Газпром нефтехим Салават" повідомив глава Башкирії Радій Хабіров, назвавши її "спробою зганьбити наше свято - 9 травня".

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За його твердженнями, виникло задимлення "в районі однієї з установок", але НПЗ працює в штатному режимі. Як пише Telegram-канал Baza, влучання в установку каталітичного крекінгу призвело до невеликого загоряння, проте працівників заводу не стали евакуювати.

"Газпром нефтехим" є одним з найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива та інших видів нафтопродуктів.

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Дрони СБУ уразили нафтобази на Кубані

У ніч на 9 травня дрони також уразили нафтобазу на Кубані. Оперативний штаб Краснодарського краю РФ заявив, що "близько шести" безпілотників вдалося збити, однак "кілька впали на території нафтобази". Внаслідок цього почалась пожежа, до гасіння якої залучили 62 людини і 20 одиниць техніки. Пошкоджені кілька резервуарів, але постраждалих немає.

Як написали згодом кілька українських видань, за цією атакою також стояла СБУ. Джерело "Громадького " каже, що вдалося уразити дві нафтобази, які є перевалочними для постачання пального російським військам в окупованому Криму, оскільки розташовані неподалік півострова. "Сезон "бавовни” на російських НПЗ і нафтобазах - у розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни", - сказав співрозмовник редакції.

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