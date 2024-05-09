На Кубані спалахнула нафтобаза

На Кубані спалахнула нафтобаза9 травня 2024 р.
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Оперативний штаб Краснодарського краю РФ заявив, що в ніч на четвер, 9 травня, нібито українські безпілотники завдали удару по нафтобазі в селі Юровка під Анапою.
За твердженням штабу, "близько шести" дронів збили, однак "кілька впали на території нафтобази".
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Вогонь на нафтобазі приборкують 20 пожежних машин
Внаслідок цього почалась пожежа, до гасіння якої залучили 62 людини і 20 одиниць техніки.
Пошкоджені кілька резервуарів. Постраждалих немає.
Українська влада не коментувала цю інформацію.
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