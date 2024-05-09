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На Кубані спалахнула нафтобаза

Анастасія Шепелева
9 травня 2024 р.

Під Анапою в Краснодарському краї РФ кілька дронів уразили резервуари. До гасіння пожежі залучили 20 одиниць техніки.

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Пожежна машина в Росії
Російська пожежна машина (символічне фото)Фото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Оперативний штаб Краснодарського краю РФ заявив, що в ніч на четвер, 9 травня, нібито українські безпілотники завдали удару по нафтобазі в селі Юровка під Анапою.

За твердженням штабу, "близько шести" дронів збили, однак "кілька впали на території нафтобази".

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Вогонь на нафтобазі приборкують 20 пожежних машин

Внаслідок цього почалась пожежа, до гасіння якої залучили 62 людини і 20 одиниць техніки.

Пошкоджені кілька резервуарів. Постраждалих немає.

Українська влада не коментувала цю інформацію.

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