СБУ атакувала військовий аеродром і два НПЗ у РФ

Внаслідок атаки безпілотників на російському аеродромі та нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Ударні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували російські військовий аеродром "Кущевська" та Ільський і Слов'янський нафтопереробні заводи (НПЗ) на Кубані, повідомили в суботу, 27 квітня, низка українських ЗМІ, зокрема й державне інформаційне агентство "Укрінформ", із посиланням на джерела.

"Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому "Кущевска", а також для Ільського та Слов'янського НПЗ у Краснодарському краї Росії. "Бавовна" на ці об'єкти завітала завдяки дронам СБУ. СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об'єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країні-терористці "палає і буде палати", - сказав співрозмовник агенції.

За його словами, на аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційні станції (РЛС) і засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). На НПЗ дрони вдарили по ректифікаційних і атмосферних колонах - ключових технологічних об'єктах заводів. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі й евакуація персоналу.

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У Росії визнали українську атаку на НПЗ

Раніше цього дня влада Краснодарського краю РФ повідомляла про "придушення" понад 10 безпілотників (БпЛА) в Слов'янському, Сіверському та Кущевському районах, ціллю яких були НПЗ і об'єкти інфраструктури. Місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв запевнив, що жертв і серйозних руйнувань немає, а екстрені служби продовжують гасити пожежі, що виникли "внаслідок падіння БпЛА". Назв конкретних НПЗ, які стали об'єктами атаки, він не навів.

Своєю чергою голова Слов'янського району Роман Синяговський розповів, що під удар потрапив завод у Слов'янську-на-Кубані. За його словами, постраждалих немає, але пошкоджена ректифікаційна колона.

Тим часом директор з комплексної безпеки групи компаній "Слов'янськ ЕКО" Едуард Труднєв повідомив, що НПЗ у Слов'янську-на-Кубані частково призупинив роботу. За його словами, в завод влучили 10 дронів.

Атаку на Ільський НПЗ підтвердили російські регіональні видання з посиланням на відео місцевих жителів.

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ЗМІ: Атакували склад модулів управління для авіабомб

Тим часом, за даними російських ЗМІ, на військовому аеродромі "Кущевська" дрони уразили склад модулів планерування та корекції для авіабомб.

Видання Astra з посиланням на джерело в місцевих службах також повідомило, що внаслідок атаки були пошкоджені літаки. Їхня кількість та ступніть пошкодження поки що невідомі.

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