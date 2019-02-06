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Башкортостан
Тема
Башкортостан - республіка в складі Російської Федерації. Столиця - місто Уфа.
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Новини
18.01.2024
18 січня 2024 р.
Данілов: Не можемо примусово повернути в Україну призовників
17.01.2024
17 січня 2024 р.
Протест у РФ: у Башкортостані сутички з силовиками
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Докладно
Протести у Башкортостані: "етнічна пам'ять дуже довга"
Протести у Башкортостані: "етнічна пам'ять дуже довга"
В одному з віддалених регіонів Росії - Республіці Башкортостан - відбулася масова акція протесту через вирок активісту.
Політика
18.01.2024
18 січня 2024 р.
"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)
"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)
Комуністичне село у Франції. Біженці у Німеччині: чому в 2021-му не буде як у 2015-му. А також інші теми у європейському тижневику.
Політика
06.09.2021
6 вересня 2021 р.
25:48 хв.
У Росії згорів будинок престарілих, загинули 11 людей
У Росії згорів будинок престарілих, загинули 11 людей
На момент пожежі у будинку для людей похилого віку в Башкортостані перебували 15 людей, чотирьом вдалося врятуватися.
Суспільство
15.12.2020
15 грудня 2020 р.
Що знаходять у лондонській Темзі - "Європа у фокусі" (18.06.2019)
Що знаходять у лондонській Темзі - "Європа у фокусі" (18.06.2019)
Як німець у Сирії шукає своїх синів, які приєдналися до бойовиків ІД. А також про турецьку опозицію, яка повторно бореться за крісло мера Стамбула, та школу вікінгів у Норвегії й незвичний будинок-інтернат у Росії, де одночасно живуть і літні люди, і молодь. Про це і не тільки - у черговому випуску "Європи у фокусі".
Політика
18.06.2019
18 червня 2019 р.
25:54 хв.
Зі злочинців у солдати: перевиховання по-російськи (відео)
Зі злочинців у солдати: перевиховання по-російськи (відео)
В інтернатах для неповнолітніх злочинців виховують не критично мислячих громадян, а патріотичних служителів держави.
Політика
06.02.2019
6 лютого 2019 р.
Перевиховання по-російськи: зі злочинців у солдати (06.02.2019)
Перевиховання по-російськи: зі злочинців у солдати (06.02.2019)
Молодь із кримінальним минулим у Росії перевиховують на солдатів. В інтернатах для неповнолітніх злочинців виховують не критично мислячих вільних громадян Росії, а патріотичних служителів держави, які не піддають сумніву авторитет уряду. Репортаж DW з одного з таких інтернатів.
Політика
06.02.2019
6 лютого 2019 р.
05:46 хв.
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