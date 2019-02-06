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Башкортостан

Тема

Башкортостан - республіка в складі Російської Федерації. Столиця - місто Уфа.

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Новини

18 січня 2024 р.

Данілов: Не можемо примусово повернути в Україну призовників

17 січня 2024 р.

Протест у РФ: у Башкортостані сутички з силовиками

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Докладно

Прибічники засудженого активіста вдалися до сутичнок з силовиками

Протести у Башкортостані: "етнічна пам'ять дуже довга"

Протести у Башкортостані: "етнічна пам'ять дуже довга"

В одному з віддалених регіонів Росії - Республіці Башкортостан - відбулася масова акція протесту через вирок активісту.
Політика18 січня 2024 р.
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"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)

"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)

Комуністичне село у Франції. Біженці у Німеччині: чому в 2021-му не буде як у 2015-му. А також інші теми у європейському тижневику.
Політика6 вересня 2021 р.25:48 хв.
На місці пожежі в будинку для людей похилого віку в Башкортостані

У Росії згорів будинок престарілих, загинули 11 людей

У Росії згорів будинок престарілих, загинули 11 людей

На момент пожежі у будинку для людей похилого віку в Башкортостані перебували 15 людей, чотирьом вдалося врятуватися.
Суспільство15 грудня 2020 р.
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Що знаходять у лондонській Темзі - "Європа у фокусі" (18.06.2019)

Що знаходять у лондонській Темзі - "Європа у фокусі" (18.06.2019)

Як німець у Сирії шукає своїх синів, які приєдналися до бойовиків ІД. А також про турецьку опозицію, яка повторно бореться за крісло мера Стамбула, та школу вікінгів у Норвегії й незвичний будинок-інтернат у Росії, де одночасно живуть і літні люди, і молодь. Про це і не тільки - у черговому випуску "Європи у фокусі".
Політика18 червня 2019 р.25:54 хв.
Як російських підлітків з кримінальним минулим перевиховують на солдатів

Зі злочинців у солдати: перевиховання по-російськи (відео)

Зі злочинців у солдати: перевиховання по-російськи (відео)

В інтернатах для неповнолітніх злочинців виховують не критично мислячих громадян, а патріотичних служителів держави.
Політика6 лютого 2019 р.
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Перевиховання по-російськи: зі злочинців у солдати (06.02.2019)

Перевиховання по-російськи: зі злочинців у солдати (06.02.2019)

Молодь із кримінальним минулим у Росії перевиховують на солдатів. В інтернатах для неповнолітніх злочинців виховують не критично мислячих вільних громадян Росії, а патріотичних служителів держави, які не піддають сумніву авторитет уряду. Репортаж DW з одного з таких інтернатів.
Політика6 лютого 2019 р.05:46 хв.