У російському Башкортостані згорів будинок престарілих, загинули 11 людей

У будинку для людей похилого віку в селі Ішбулдіне в російській Республіці Башкортостан у ніч на вівторок, 15 грудня, спалахнула пожежа. На той момент в одноповерховій дерев'яній будівлі перебували 15 людей, чотирьом з них - співробітниці і трьом мешканцям будинку - вдалося врятуватися. Решта 11 людей загинули, їхні тіла вже ідентифіковані. За даними місцевого управління МНС Росії, серед загиблих - семеро чоловіків і четверо жінок.

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"За уточненою інформацією, будівля, де спалахнула пожежа, зареєстрована не як пансіонат, а як приватний житловий будинок", - сказали в МНС.

Цей будинок для людей похилого віку працював легально, але його власники не мали права на цілодобове розміщення у ньому мешканців. Він був розрахований на одночасне надання послуг не більше ніж десяти людей.

Крім того, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на ЗМІ, цього року його власники не надали доступ контролюючим органам для здійснення перевірки. Утім, цю інформацію ще мають перевірити прокуратура та слідство.

Міністерство сім'ї, праці та соціального захисту населення Башкортостану поінформувало, що не знало про існування цього будинку для людей похилого віку.

Слідчий комітет Республіки Башкортостан відкрив кримінальну справу за статтею про спричинення смерті з необережності двом і більше особам. Згодом затримали керівницю цього будинку.

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