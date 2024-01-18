Данілов: Не можемо примусово повернути в Україну призовників

Примусово повернути з-за кордону українських чоловіків мобілізаційного віку - неможливо, визнав секретар РНБО. Олексій Данілов також висловився щодо ідеї уряду національної єдності та проведення виборів під час війни.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов визнав неможливість примусово призвати до лав армії громадян, які зараз проживають за межами країни. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю азербайджанському інформаційному агентству Report , оприлюдненому в четвер,18 січня.

"Людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але примусово це зробити не вийде", - сказав Данілов.

За його словами, якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, то влада України не зможе втрутитись.

Данілов - проти ідеї уряду національної єдності

Крім того, у відеокоментарі українському виданню "Ліга ", Данілов відкинув ідею створення уряду національної єдності.

"Окремих політиків я знаю з, умовно кажучи, 1994 року. Їхнє місце, їхню роль, яким чином вони будували цю країну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони знов мають велике бажання розповідати, як ми маємо жити. Вони чомусь не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували цю країну. А зараз вони кажуть, що знов хочуть керувати країною", - висловився секретар РНБО.

На його переконання, "тут є, кому керувати Україною", бо людей, які гідні це робити - "дуже багато, і частина з них зараз на фронті".

"Вибори під час воєнного стану неможливі"

Також Данілов заявив, що забезпечити демократичні вибори під час воєнного стану, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, - фактично неможливо.

За його словами, поширення інформації про необхідність виборів в Україні під час війни - це "величезна російська кампанія".

При цьому секретар РНБО попередив про входження "в дуже небезпечний період, бо Росія і ті люди, які є безвідповідальними, на території нашої країни будуть підіймати ці гасла і постійно говорити про це".

"Захід має готуватися до фрагментації Росії"

Водночас Данілов вважає, що Захід має готуватися до фрагментації РФ. За його словами, зараз у Башкирії починається "дуже багато різних процесів".

"Те, що ми сьогодні бачимо, - це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом", - заявив він.

При цьому він зауважив, що зараз фіксується велика проблема - "дехто з західних країн вважає, що розпад Росії зашкодить якимось процесам".