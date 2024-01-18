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Данілов: Не можемо примусово повернути в Україну призовників

Олександр Куницький
18 січня 2024 р.

Примусово повернути з-за кордону українських чоловіків мобілізаційного віку - неможливо, визнав секретар РНБО. Олексій Данілов також висловився щодо ідеї уряду національної єдності та проведення виборів під час війни.

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Секретар РНБО Олексій Данілов
Олексій ДаніловФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов визнав неможливість примусово призвати до лав армії громадян, які зараз проживають за межами країни. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю азербайджанському інформаційному агентству Report, оприлюдненому в четвер,18 січня.

"Людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але примусово це зробити не вийде", - сказав Данілов.

За його словами, якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, то влада України не зможе втрутитись.

Данілов - проти ідеї уряду національної єдності

Крім того, у відеокоментарі українському виданню "Ліга", Данілов відкинув ідею створення уряду національної єдності.

"Окремих політиків я знаю з, умовно кажучи, 1994 року. Їхнє місце, їхню роль, яким чином вони будували цю країну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони знов мають велике бажання розповідати, як ми маємо жити. Вони чомусь не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували цю країну. А зараз вони кажуть, що знов хочуть керувати країною", - висловився секретар РНБО.

На його переконання, "тут є, кому керувати Україною", бо людей, які гідні це робити - "дуже багато, і частина з них зараз на фронті".

"Вибори під час воєнного стану неможливі"

Також Данілов заявив, що забезпечити демократичні вибори під час воєнного стану, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, - фактично неможливо.

За його словами, поширення інформації про необхідність виборів в Україні під час війни - це "величезна російська кампанія".

При цьому секретар РНБО попередив про входження "в дуже небезпечний період, бо Росія і ті люди, які є безвідповідальними, на території нашої країни будуть підіймати ці гасла і постійно говорити про це".

"Захід має готуватися до фрагментації Росії"

Водночас Данілов вважає, що Захід має готуватися до фрагментації РФ. За його словами, зараз у Башкирії починається "дуже багато різних процесів".

"Те, що ми сьогодні бачимо, - це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом", - заявив він.

При цьому він зауважив, що зараз фіксується велика проблема - "дехто з західних країн вважає, що розпад Росії зашкодить якимось процесам".

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report.az