Порошенко програв Зеленському суд про зв'язки з Медведчуком

Петро Порошенко вимагав від Володимира Зеленського опублікувати наявну в нього інформацію від СБУ та розвідки щодо нібито бізнесу з Віктором Медведчуком.

П'ятий президент України Петро Порошенко остаточно програв справу за позовом до чинного президента Володимира Зеленського щодо оприлюднення інформації про нібито зв'язки з кумом президента РФ Володимира Путіна, колишнім народним депутатом від "Опозиційної платформи - За життя” Віктором Медведчуком.

Як повідомляють в середу, 29 листопада, державні інформаційне агентство "Укрінформ" і видання "Суспільне", постанову ухвалила минулого місяця та оприлюднилаа цього Велика палата Верховного суду. Вона є остаточною і оскарженню не підлягає.

У 2021 році Зеленський, коментуючи в інтерв'ю так звані "плівки Медведчука", зявив: "Для мене не новина те, що відбулося. Ми всі про це знали. Ми не мали плівок, ніхто не чув їх, але було багато різної інформації від СБУ, розвідки. Ми просто розуміємо, як це відбувалося. Що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом".

На думку Порошенка, Зеленський "ухилявся оприлюднити в повному обсязі наявну в нього публічну інформацію, отриману від СБУ, розвідувальних органів або будь-яких інших осіб", тому він попросив суд зобов'язати президента "оприлюднити цю інформацію, що становить суспільний інтерес".

Верховний суд вирішив, що з інтерв'ю Зеленського неможливо встановити, а Порошенко не зміг підтвердити, що озвучена президентом інформація була задокументована, що є головною ознакою публічної інфоормації, чи що він отримав її після обрання під час здійснення президентських повноважень, тобто є законним розпорядником такої інформації.

Нагадаємо, що "плівки Медведчука" оприлюднив у травні 2021 року журналістський проєкт Bihus.Info. На записах розмов нібито Медведчук спілкується з керівництвом Росії та ватажками оокупованих нею територій Донецької і Луганської областей, зокрма й щодо зустрічей з Порошенком і донбаського вугілля.

Порошенко намагався через суд витребувати з Bihus.Info аудіозаписи телефонних розмов. Суд відмовив йому в розгляді позову.

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