Зеленський: Чоловіки призовного віку мають бути в Україні

Щодо українців за кордоном президент наголосив: мали б або воювати, або сплачувати податки. За його словами, у Росії є дефіцит зброї, тому паузи в бойових діях їй давати не можна - вона лише піде на користь РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі українські чоловіки мобілізаційного віку мають бути на території України - або захищати державу в лавах армії, або працювати і сплачувати податки. Про це він сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні в четвер, 11 січня.

За словами Зеленського, претензій до громадян, які виїжджали на початку війни за кордон задля порятунку життя та не підлягають мобілізації, немає, інакша ситуація - з тими, хто є призовного віку, але покинув країну під час воєнного стану незаконно.

"Це питання до цих чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то повинні допомагати Україні й бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Але звичайне людське правило: на одного військового іде шість-вісім платників податків. І якщо ви в Україні та не на фронті, а працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно", - наголосив він.

Президент зауважив, що сплата податків важлива, бо в іншому разі не буде грошей на забезпечення Збройних сил України (ЗСУ). "А не буде грошей - не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя", - сказав він.

Прямої відповіді на запитання місцевих журналістів, чи потрібно Естонії видавати українських чоловіків призовного віку, Зеленський не дав.

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У РФ дефіцит зброї, тому "паузи" допустити не можна

На брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом журналісти запитали Зеленського, чи не могла б піти на користь України перерва в бойових діях чи перемир'я. Він відповів, що це піде лише на користь Росії.

"Ця пауза буде тільки допомагати РФ. Бо ми розуміємо, скільки чого вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит і з дронами і з артилерією, і з ракетами", - зазначив президент.

За його словами, закупівля Росією в Ірану ударних дронів Shahed і спроби домовитись про постачання ракет, як і поставка понад мільйона артилерійських снарядів і "деяких ракет" з Північної Кореї лише підтверджує це. На думку Зеленського, Росії доводиться вдаватися до цього, бо вона не встигає поновлювати запаси.

"Тому зараз ця пауза - це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза, яка допоможе їм. Вони не встигають. Дати РФ два-три роки, ризикнути? Вона потім може переїхати нас. Це можливість перегрупуватися для них також", - наголосив Зеленський.

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Естонія: Не має бути обмежень на будь-яку зброю для ЗСУ

Своєю чергою Каріс роздратовано заявив, що питаннями про перемир'я його "намагаються тестувати". "Давайте подивимось на історію. Бажання в агресора і готовність нападати нікуди не зникає", - зауважив він.

На його переконання, Україна потребує більшого і кращого озброєння, тому в межах Європейського Союзу необхідно наростити військове виробництво - "щоб вона отримувала все те, що їй потрібно - не завтра, а сьогодні".

Зокрема, Каріс вважає, що на постачання будь-якої зброї ЗСУ не має бути ніяких обмежень. "Ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ", - сказав він.

Президент повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України й до 2027 року допомога Естонії українцям сумарно складе 1,2 мільярда євро. З 2024 до 2027-го країна щороку виділятиме 0,25 відсотка свого оборонного бюджету на українські потреби. Крім того, він зазначив, що в Естонії вже є конкретні плани щодо відбудови України, для чого було б "чесно" використати заморожені російські кошти.