Зеленський: У Гітлера не брали нафту, не йшли на інавгурацію

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні президент України заявив, що світ проспав відродження нацизму з маркуванням "Сделано в России". "Коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі", - додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня в селі Ягідне Чернігівської області - щоб "кожен у світі міг зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе тут".

"Рашисти загнали й тримали тут у підвалі майже місяць усіх жителів села - усіх 350 людей, всіх дітей - 80 дівчаток і хлопчиків, наймолодшому з яких півтора місяця. У приміщенні, де було менше метра на людину, без світла, їжі, води, ліків, повітря. Спали сидячи, виходили на вулицю лише раз, їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання. 10 заручників тут померли, їх заборонили ховати. Ще 17 людей рашисти вбили", - нагадав він.

Зеленський зазначив, що "в будь-якому куточку світу це називають одним словом: нацизм". "І всі на Землі знають історію й пам'ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об'єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію".

Зеленський: Коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі

Президент зауважив, що Ягідне - лише один приклад, але такий, що "відображає путінське бачення світу": "ув'язнити свободу в гетто, в концтабір під назвою "русский мир".

"За тим же сценарієм 80-річної давнини авторства Гітлера, крок за кроком ковтаючи землі інших і тестуючи реакцію світу. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. І єдине питання, яким Путін переймається сьогодні: хто наступний?" - сказав він.

Зеленський: Світ проспав відродження нацизму з маркуванням "Сделано в РФ"

Зеленський зазначив, що "світ проспав відродження нацизму - о 5-й ранку 24 лютого 2022 року", і українці сьогодні протидіють відродженню "зла, ім'я якого російський фашизм, скорочено РФ".

"Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ, страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином - нацизм відродився, тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - сказав він.

Зеленський: Кінець Кремля і Третього рейха має бути ідентичним

"Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові "Фау" - це "калібри" й "кинджали", новий Люфтваффе - МіГи й "СУшки", нова свастика - "зетка", новий "Гітлер'югенд" - "Юнармія". Якщо сучасний Кремль походить на Третій рейх в усьому, то й кінець його має бути ідентичним: у новому Нюрнберзі - в місті Гаазі", - продовжив президент.

Він зауважив, що перелік держав у небезпеці Росія офіційно затвердила в списку "недружніх". "Красномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, - вороги для сучасної Росії", - сказав Зеленський.

"Тільки об'єднаний в антипутінську коаліцію вільний світ здатний не словами, а діями зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитися на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам "Ніколи знову!", - завершив своє звернення президент.

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