NYT: Байден все ближче до зняття обмежень на удари ЗСУ по РФ

За словами радників президента США, зміна його позиції - неминуча, але він не оголошуватиме цього публічно. "Американські артснаряди і ракети просто почнуть падати на російські військові об'єкти", - пише видання.

Президент США Джо Байден наближається до рішення дозволити Україні наносити удари по території Росії американськими озброєннями, пише 30 травня видання The New York Times (NYT).

За його даними, Білий дім уже розпочав формальну і, очевидно, швидку переоцінку використання зброї США після багатомісячних скарг на обмеження з боку президента України Володимира Зеленського.

Нині помічники Байдена з питань національної безпеки перебувають у "дуже жвавому процесі", щоб зробити офіційну рекомендацію президенту США. За словами радників Байдена, з якими поговорило NYT, зміна позиції президента є неминучою.

Ймовірно, Україні дозволять використання американської зброї лише по військових об'єктах на території РФ, які залучені до атак на Україну, але збережуть заборону на нанесення ударів у глибині Росії чи по об'єктах критичної інфраструктури.

При цьому співрозмовники NYT зауважили, що якщо Байден дозволить бити по території РФ, то не оголошуватиме цього публічно. "Американські артилерійські снаряди і ракети просто почнуть падати на російські військові об'єкти", - пише видання.

За його даними, часу на ухвалення рішення у Байдена не багато. "Через два тижні він розпочинає місяць інтенсивних зустрічей віч-на-віч зі своїми ключовими союзниками: спочатку на 80-ту річницю Дня висадки союзників у Нормандії, потім на зустрічі країн G7, і на святкуванні у Вашингтоні 75-річчя створення НАТО. На всіх цих заходах демонстрація єдності матиме вирішальне значення", - пояснюється в публікації.

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Politico: Німеччина змінює позицію щодо ударів по РФ

Видання Politico вважає, що обережно відмовляється від своїх застережень і уряд Німеччини.

Воно звертає увагу, що після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) сказав, що використання Україною зброї, наданої США, Францією та Німеччиною, має відбуватися з дотриманням міжнародного права. "Ми повинні це чітко сказати: вона зазнала нападу і може захищатися", - зазначив він.

Після цього офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) підтвердив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, але можуть бути розширені й на територію агресора", а попередні заяви Шольца про заборону використання німецької зброї на території Росії назвав констатацією факту, яка на той момент була правдою, але не обов'язково відноситься до майбутнього. Однак Гебештрайт не став розкривати точних домовленостей з Україною щодо використання німецької зброї, посилаючись на "конфіденційність".

Нагадаємо, саме побоювання ударів по території РФ стало причиною відмови уряду ФРН у наданні ЗСУ далекобійних ракет Taurus.

Дедалі більше партнерів України підтримують удари по Росії

Дискусії довкола обмежень на удари по Росії західною зброєю активізувались останнім часом. Переглянути їх закликав союзників зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Великобританія та Франція, які передали ЗСУ свої далекобійні ракети, публічно заявили, що не проти ударів ними по російській території. Дозволить це і Данія, яка невдовзі передасть ЗСУ винищувачі F-16.

Їх також уже підтримали Канада, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Польща, країни Балтії.