  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

NYT: Байден все ближче до зняття обмежень на удари ЗСУ по РФ

Олександр Куницький
30 травня 2024 р.

За словами радників президента США, зміна його позиції - неминуча, але він не оголошуватиме цього публічно. "Американські артснаряди і ракети просто почнуть падати на російські військові об'єкти", - пише видання.

https://p.dw.com/p/4gSY2
Запуск ракети ATACMS
Символічне фото американської далекобійної ракети ATACMSФото: South Korea's Joint Chiefs of Staff/handout/AFP

Президент США Джо Байден наближається до рішення дозволити Україні наносити удари по території Росії американськими озброєннями, пише 30 травня видання The New York Times (NYT).

За його даними, Білий дім уже розпочав формальну і, очевидно, швидку переоцінку використання зброї США після багатомісячних скарг на обмеження з боку президента України Володимира Зеленського.

Нині помічники Байдена з питань національної безпеки перебувають у "дуже жвавому процесі", щоб зробити офіційну рекомендацію президенту США. За словами радників Байдена, з якими поговорило NYT, зміна позиції президента є неминучою.

Ймовірно, Україні дозволять використання американської зброї лише по військових об'єктах на території РФ, які залучені до атак на Україну, але збережуть заборону на нанесення ударів у глибині Росії чи по об'єктах критичної інфраструктури.

При цьому співрозмовники NYT зауважили, що якщо Байден дозволить бити по території РФ, то не оголошуватиме цього публічно. "Американські артилерійські снаряди і ракети просто почнуть падати на російські військові об'єкти", - пише видання.

За його даними, часу на ухвалення рішення у Байдена не багато. "Через два тижні він розпочинає місяць інтенсивних зустрічей віч-на-віч зі своїми ключовими союзниками: спочатку на 80-ту річницю Дня висадки союзників у Нормандії, потім на зустрічі країн G7, і на святкуванні у Вашингтоні 75-річчя створення НАТО. На всіх цих заходах демонстрація єдності матиме вирішальне значення", - пояснюється в публікації.

Читайте також: Блінкен пообіцяв "адаптувати" постачання озброєнь Україні

Politico: Німеччина змінює позицію щодо ударів по РФ

Видання Politico вважає, що обережно відмовляється від своїх застережень і уряд Німеччини.

Воно звертає увагу, що після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) сказав, що використання Україною зброї, наданої США, Францією та Німеччиною, має відбуватися з дотриманням міжнародного права. "Ми повинні це чітко сказати: вона зазнала нападу і може захищатися", - зазначив він.

Після цього офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) підтвердив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, але можуть бути розширені й на територію агресора", а попередні заяви Шольца про заборону використання німецької зброї на території Росії назвав констатацією факту, яка на той момент була правдою, але не обов'язково відноситься до майбутнього. Однак Гебештрайт не став розкривати точних домовленостей з Україною щодо використання німецької зброї, посилаючись на "конфіденційність". 

Нагадаємо, саме побоювання ударів по території РФ стало причиною відмови уряду ФРН у наданні ЗСУ далекобійних ракет Taurus

Дедалі більше партнерів України підтримують удари по Росії

Дискусії довкола обмежень на удари по Росії західною зброєю активізувались останнім часом. Переглянути їх закликав союзників зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Великобританія та Франція, які передали ЗСУ свої далекобійні ракети, публічно заявили, що не проти ударів ними по російській території. Дозволить це і Данія, яка невдовзі передасть ЗСУ винищувачі F-16

Їх також уже підтримали Канада, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Польща, країни Балтії.

Чи дозволять ЗСУ бити по території Росії західною зброєю?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель

Боррель: Україна має право бити по території РФ західною зброєю

Боррель: Україна має право бити по території РФ західною зброєю

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав країни знайти баланс між страхом перед ескалацією та потребою українців захищатися від Росії.
Політика28 травня 2024 р.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Київ, 29 квітня 2024 року

Столтенберг про дозвіл завдавати удари по РФ: Одна рука українців зав'язана за спиною

Столтенберг про дозвіл завдавати удари по РФ: Одна рука українців зав'язана за спиною

Обмеження на використання Україною зброї, яку постачають партнери, для ударів по території Росії, ускладнює для неї ведення оборони, вкотре заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Конфлікти27 травня 2024 р.
Українські військові поблизу Бахмута

Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну - Reuters

Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну - Reuters

Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції. Спочатку Париж відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії.
Політика30 травня 2024 р.
Більше публікацій