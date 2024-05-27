Німецька преса про дозвіл Києву бити по РФ: Час змінити курс

Німецька преса жваво коментує дискусію щодо можливості дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії. У той час, коли Київ домагається цього від західних партнерів, а генсек НАТО закликає країни-члени Альянсу розглянути таку можливість, у Німеччині теж лунають голоси на підтримку цієї ідеї. Зокрема, депутат Бундестагу, представник Зелених, які входять до правлячої коаліції, Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) днями висловився за це. Однак позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) залишається незмінно непохитною. Очільник німецького уряду знову виключив таку можливість застосування німецької зброї, оскільки, як він пояснив, важливо уникнути "ескалації війни, війни між Росією і НАТО". Аналогічними міркуваннями Шольц досі пояснював і відмову постачання Україні далекобійних ракет "Taurus", які можуть досягати цілей на російській території. Тим часом більшість коментаторів у німецьких ЗМІ такої стриманості не поділяють.

Як констатує газета Frankfurter Rundschau, Україна терміново протребує від західних союзників більше боєприпасів і зброї проти російських окупантів. "Українцям, безумовно, допомогло б, якби їм також дозволили атакувати цілі в Росії із застосуванням західних систем озброєнь - наприклад, її армію, коли вона наступає на кордон з Україною. Ще терміновіше потрібні системи протиракетної оборони для того, щоб російська армія більше не могла тероризувати чи вбивати цивільних, зокрема, у Харкові. Також танки та артилерія, щоб далі стабілізувати фронт і запобігти російському прориву. Відповідальні особи в столицях союзників все це знають. Але всі вони мають різні причини, чому вони зараз не можуть цього дати", - коментує видання й додає, що наслідком цієї ситуації є позиційна війна з багатьма втратами.

Після удару РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові - щонайменше 16 осіб загинули, 25 травня 2024 року Фото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

"Українська оборона суттєво обмежена"

"Той факт, що Україні не можна застосовувати західну зброю проти цілей на російській території, дає агресору безцінну перевагу", - пише коментатор газети Süddeutsche Zeitung у статті під заголовком "Більше сміливості, більше засобів". Порівнюючи позиції Німеччини й Франції у підтримці України він зауважує, що і французький президент Емануель Макрон, і німецький канцлер Олаф Шольц, "побоюються, що Україна може стати для Путіна лише першим шматком, що тільки розігріє його імперіалістичний голод". Для Макрона, як уточнює далі коментатор, це виливається в імператив: "Путіну не можна дозволити перемогти в Україні". Натомість "імператив Шольца дещо інший: Німеччина і НАТО не можуть стати учасниками війни. Уся підтримка спрямована на те, щоб придушити агресора, не беручись самим за зброю. У цьому Шольц єдиний з Байденом", вважає коментатор Süddeutsche Zeitung і додає: "Чим під більшим тиском опиняється Україна, тим сумнівнішими стають обмеження, які відстоюють Байден і Шольц".

"Більше свобод для Києва" - у статті під таким заголовком у газеті Kölner Stadt-Anzeiger зазначається: "Для того, аби не програти війну, Україні терміново потрібна усіляка допомога, яку може надати Захід. Сюди належить також дозвіл застосовувати західну зброю проти військових цілей у Росії. Україна також завдає ударів по військових об'єктах на російській території - і це її право як держави, що зазнала нападу. Однак вона поки що не має права робити це зі зброєю, наданою Німеччиною, США та іншими західними країнами. Таким чином українська оборона суттєво обмежена", - зауважує видання. "Тому нещодавній заклик депутата від Зелених Антона Гофрайтера зняти це обмеження й дозволити, наприклад, збиття російських винищувачів ще у російському повітряному просторі є розумним", - пише Kölner Stadt-Anzeiger і доходить такого висновку: "Таке рішення саме по собі не переломило б ситуацію на користь України. Але воно могло б принаймні допомогти краще захистити українське населення в містах, близьких до кордону, таких як Харків".

Після удару РФ по друкарні в Харкові: семеро загиблих, знищені книжки, зруйноване підприємство, 23 травня 2024 року Фото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

"Вагання Байдена і Шольца затягують війну"

Берлінська Tageszeitung також критикує стриманість у цьому питанні та побоювання наслідків. "Західна стриманість дозволяє Москві підживлювати страхи. Мовляв, застосування західної зброї на російських територіях означало б третю світову війну. Якби це сприймалося серйозно, то це б стосувалося й українських ударів у Криму і на Донбасі, які Росія вважає своєю територією. Але це не так. Росія точно знає, що серйозний військовий удар по всіх її наступальних потужностях блискавично закінчив би війну в Україні російською поразкою. Джо Байден і Олаф Шольц теж це знають. Їхні вагання затягують війну", - критикує TAZ.

Коментатор видання Lausitzer Rundschau з Котбуса вважає, що нині, коли російські атаки стають дедалі інтенсивнішими, а Україні не вистачає боєприпасів для протиповітряної оборони, щоб одночасно збивати десятки ракет і бомбардувальників, "нарешті настав час змінити курс". "Росія дедалі частіше вражає цивільні цілі також тому, що в наближених до кордону містах не вистачає часу, аби збити загрозу. Частково росіяни скидають планерні бомби, перебуваючи ще над своєю територією. Захистити українське цивільне населення від цих бомб можна було б лише за умови, якби російським літакам не давати злітати - а це можливо лише за допомогою застосування наданої зброї за українським кордоном. На відміну від Росії, яка атакує друкарні або будівельні супермаркети, Україна навряд чи зловживатиме цим "дозволом". Адже наслідки були б зрозумілими: підтримка з боку Заходу негайно би зменшилася", - зазначає Lausitzer Rundschau.