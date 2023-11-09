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У РФ стверджують, що Крим атакував український "Нептун"

Степан Смишляєв
9 листопада 2023 р.

У Севастополі чули гучний вибух. Міноборони РФ заявило про знищення української ракети "Нептун" біля узбережжя Криму.

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Севастополь після ракетного удару у вересні
Севастополь після ракетного удару у вересніФото: Planet Labs PBC/AFP

Міністерство оборони РФ заявляє, що вдень у четвер, 9 листопада, поблизу узбережжя окупованого Криму над акваторією Чорного моря нібито була збита українська протикорабельна ракета "Нептун". 

Про "знищення повітряної цілі" заявив і так званий "глава" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв. Перед цим видання "Суспільне" повідомило, що мешканці Криму чули "дуже гучний вибух" в районі Севастополя.

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Офіційні представники України наразі не коментували цю інформацію.

За останній час Збройні сили України вразили низку військових цілей РФ у Криму і біля його узбережжя. З використанням дронів і ракет "Нептун" уразили аеропорт і знищили російські системи протиповітряної оборони. Останній удар, про який відомо, - ураження корабля на суднобудівному заводі за допомогою британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

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