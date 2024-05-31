Генштаб заявив про успішний удар "Нептунами" по порту в РФ

Генштаб заявив про успішний удар "Нептунами" по порту в РФ31 травня 2024 р.
Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у п'ятницю, 31 травня, заявив про ураження поромної переправи та нафтового терміналу порту "Кавказ" в Краснодарському краї РФ за допомогою протикорабельних ракет ракет українського виробництва "Нептун".
"Це сталося на початку доби 31 травня - наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Наразі триває дорозвідка точності ураження цілей, заявили у ГШ.
У ГШ підтвердили удар по нафтовому терміналу в Краснодарському краї
Окрім того, у Генштабі підтвердили удар дронами по нафтовому терміналу у Краснодарському краї. Раніше про цю атаку повідомляли представники російської влади.Як повідомив губернатор краю Веніамін Кондратьєв, на нафтобазі у Темрюцькому районі зайнялися три залізничні цистерни з нафтопродуктами. Пожежі була присвоєна висока категорія складності. При цьому і він, і міноборони РФ заявляли, що ударні дрони нібито були перехоплені силами російської ППО.
"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ", - заявили, своєю чергою, у ГШ ЗСУ.