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Генштаб заявив про успішний удар "Нептунами" по порту в РФ

Дмитро Шварц
31 травня 2024 р.

Генштаб ЗСУ повідомив, що у порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ були уражені поромна переправа і нафтовий термінал. Також в ГШ підтвердили дроновий удар по нафтобазі в Темрюцькому районі краю.

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Порт "Кавказ" в Краснодарському краї РФ
Порт "Кавказ" в Краснодарському краї РФФото: Serguei Fomine/Russian Look/imago

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у п'ятницю, 31 травня, заявив про ураження поромної переправи та нафтового терміналу порту "Кавказ" в Краснодарському краї РФ за допомогою протикорабельних ракет  ракет українського виробництва "Нептун".

"Це сталося на початку доби 31 травня - наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Наразі триває дорозвідка точності ураження цілей, заявили у ГШ.

У ГШ підтвердили удар по нафтовому терміналу в Краснодарському краї

Окрім того, у Генштабі підтвердили удар дронами по нафтовому терміналу у Краснодарському краї. Раніше про цю атаку повідомляли представники російської влади.Як повідомив губернатор краю Веніамін Кондратьєв, на нафтобазі у Темрюцькому районі зайнялися три залізничні цистерни з нафтопродуктами. Пожежі була присвоєна висока категорія складності. При цьому і він, і міноборони РФ заявляли, що ударні дрони нібито були перехоплені силами російської ППО.

"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ", - заявили, своєю чергою, у ГШ ЗСУ.

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