Київ і Лондон почали переговори про 100-літнє партнерство

Під час візиту до Києва глава МЗС Великобританії Девід Кемерон розпочав переговори про нову угоду, яка закріпить зобов'язання щодо партнерства в багатьох сферах - від культури до оборони - на 100 років.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон під час візиту в Київ у п'ятницю, 3 травня, розпочав переговори про 100-річне партнерство між Великобританією та Україною.

Як повідомляє посольство Британії в Україні, це нова угода, яка "побудує міцні зв'язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого".

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Британія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури

Також під час візиту Кемерон підтвердив надання 36 мільйонів фунтів допомоги для енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, 20 мільйонів фунтів - екстрене фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі російських атак. Ще 16 мільйонів спрямовані для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

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Кемерон в Україні: пообіцяв допомогу, дозволив бити по РФ, посадив дерево

Це вже другий візит Кемерона в Україну після призначення. Під час нинішньої поїздки в Київ міністр запевнив, що Збройні сили України (ЗСУ) можуть використовувати британську зброю для ударів по території РФ.

При цьому він визнав, що Британія вичерпала запаси зброї, яку може передати Україні, натомість пообіцяв виділяти три мільярди фунтів військової допомоги Україні щорічно "стільки, скільки буде потрібно".

Після Києва Кемерон завітав до Львова. Там він посадив дерево.

Минулого року, крім Києва, Кемерон приїхав в Одесу.