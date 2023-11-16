Девід Кемерон приїхав в Одесу

Новий міністр закордонних справ Британії з першим закордонним візитом відправився в Україну. Спершу він провів переговори з українською владою в Києві, а тоді поїхав в Одеський порт, де говорив про посилення ППО.

Новопризначений міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон після візиту до Києва приїхав у четвер, 16 листопада, в Одесу. Про це повідомило міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Там він провів переговори з українським колегою Дмитром Кулебою щодо нових шляхів експорту українського зерна та надання Україні додаткових озброєнь, зокрема, для посилення протиповітряної оборони (ППО).

Разом вони відвідали Одеський торговельний порт, де обговорили сприяння експорту українського зерна.

За словами Кемерона, він радий відвідати Одесу, адже "українські Військово-морські сили показали значущий прогрес у подоланні атак РФ і посиленні контролю над важливим морським шляхом".

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Візит Девіда Кемерона в Україну - перший на новій посаді

З першим візитом на посаді міністра закордонних справ Британії Кемерон приїхав в Україну. У Києві він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, щоб "почути, чого потребує Україна та як надалі комунікувати з союзниками, щоб забезпечити збереження уваги до неї".

Також Кемерон зустрівся з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, з яким обговорив, зокрема, санкційну підтримку та питання конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України.

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Кемерон: Путін не "перечекає" війну, бо Захід не покине Україну

Як повідомляє британське МЗС, Кемерон також зустрівся з віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, яку запевнив у тому, що Великобританія працює з членами Північноатлантичного альянсу над тим, щоб пришвидшити вступ України, адже "чітко усвідомлює, що її законне місце - в НАТО".

Під час зустрічей з українськими посадовцями у Києві Кемерон заявив, що Росія вважає ніби може "перечекати цю війну", бо Захід зрештою переключить свою увагу на щось інше, але зазначив, що "це не може бути далі від істини". "Великобританія та наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки, скільки їм знадобиться для перемоги", - запевнив він.

У МЗС нагадали, що Британія є другим найбільшим донором військової допомоги Збройним силам України, виділивши 4,6 мільярда фунтів стерлінгів.

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