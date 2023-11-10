У Великобританії підготували 30 тисяч новобранців з України

Великобританія підготувала 30 тисяч українських військових в рамках наймасштабнішої навчальної програми країни з часів Другої світової війни.

У Великобританії в рамках програми Операція Interflex пройшли вишкіл уже 30 тисяч українських новобранців. Про це у п'ятницю, 10 листопада, повідомляється на сайті британського уряду.

Програму було запущено в червні 2022 року і її ціллю було підготувати 30 тисяч військовослужбовців до кінця 2023 року. Виконати завдання вдалося раніше, наголосили в британському уряді.

"Сьогодні досягнута наша річна мета в 30 тисяч на сім тижнів раніше. Ми залучили міжнародних партнерів і можемо пишатися реальними змінами у світі, які ми вносимо для свободи України тут, у Великій Британії. Слава Україні", - написав у соцмережі Х британський міністр оборони Грант Шаппс.

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Найбільша програма з часів Другої світової війни

У британському уряді наголошують, що ця програма - наймасштабніша з часів Другої світової війни. До неї залучають новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних сил України, не маючи практично жодного військового досвіду, і навчають їх навичкам виживання і ефективного ведення бойових дій.

Курс проводять щонайменше упродовж п'яти тижнів. Він охоплює, зокрема, поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, тактику патрулювання та підготовку в сільській місцевості. За останні 12 місяців пакет підтримки Великобританії розширився і тепер передбачає також підвищення кваліфікації українських морських піхотинців.

До програми долучаються також спеціалісти із десяти різних країн-партнерів - Румунії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і Австралії.

Загальна кількість українських солдатів, які пройшли підготовку за різними програмами Збройних сил Великобританії наразі перевищує 52 тисячі.

У лютому прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський відвідали навчання українських сил у Великій Британії.

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