Бельгія допоможе з тренуванням українців на винищувачах F-16

Бельгія приєднується до переліку країн, які допомагають українським військовим опановувати винищувачі американського виробництва F-16. Про це заявила міністерка оборони Людивін Дедондер в п'ятницю, 15 вересня.

За її словами, шість інструкторів і чотири планувальники місій пройдуть підготовку в Бельгії, щоб згодом тренувати пілотів Збройних сил України (ЗСУ).

Крім того, найближчими тижнями бельгійське міністерство оборони направить трьох військових до навчального центру для українських військових льотчиків у Данії. А в 2024 році Бельгія передасть два навчальні винищувачі Данії для вишколу пілотів ЗСУ.

Три країни передадуть Україні винищувачі F-16

Раніше Нідерланди, Данія та Норвегія заявили про готовність передати Україні після тренування льотчиків свої винищувачі F-16. Данія пообіцяла надати 19 літаків: перші шість - уже цього року, наступні вісім - наступного, ще п'ять - через рік. Нідерланди зможуть надати до 42 винищувачів, Норвегія - до 10, але строки передачі ще не узгоджені.

Згодом ще кілька країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), зокрема Греція, Польща, Португалія та Румунія зголосилися допомогти з тренуванням українських пілотів. 70 українців уже почали навчання на F-16 в Данії. За словами ексміністра оборони України Олексія Резнікова, мінімальний час на їхню підготовку складатиме пів року. США розпочнуть тренування льотчиків ЗСУ в жовтні.

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