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США почнуть навчати українських пілотів на F-16 у жовтні

Степан Смишляєв
24 серпня 2023 р.

У вересні військові пілоти ЗСУ мають пройти навчання з англійської мови, а в жовтні розпочнеться безпосередньо льотна підготовка на винищувачах у штаті Аризона.

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Винищувач F-16
США розпочнуть навчання льотчиків Повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16 в Аризоні у жовтні.Фото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance

Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання пілотів Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) на американських винищувачах F-16 у жовтні, повідомив на брифінгу в четвер, 24 серпня, речник міністерства оборони США (Пентагон) Патрік Райдер.

За його словами, у вересні українські пілоти пройдуть навчання з англійської мови, а в жовтні розпочнеться безпосередньо льотна підготовка в штаті Аризона, передає Reuters.

Як зауважило американське видання The New York Times перед офіційним оголошенням, ще минулого тижня в Пентагоні говорили, що долучаться до підготовки українських пілотів лише після того, як "авіаційна коаліція" на чолі з Данією та Нідерландами вичерпає свої можливості з тренування льотчиків ЗСУ. Тепер в міноборони США змінили позицію і готові зайнятися вишколом щойно Київ визначить, кого відправить на навчання.

Наразі не відомо, чи будуть США готувати пілотів з тих груп, які мали проходити тренування в європейських країнах, чи йдеться про додатковий набір.

Українці вже почали підготовку на F-16

На початку цього тижня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що перша група з 70 українських пілотів та спеціалістів, що обслуговуватимуть F-16, вже розпочала навчання в Данії. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, мінімальний час на їхню підготовку складатиме шість місяців.

До вишколу льотчиків ЗСУ на винищувачах також згодились долучитися Нідерланди, Польща, Румунія, Греція і Португалія, але коли розпочнеться підготовка в цих країнах, наразі не відомо.

Нідерланди, Данія та Норвегія вже повідомили що передадуть Україні F-16 після підготовки пілотів.

Читайте також: Постачання винищувачів F-16 Україні: чого очікувати?

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