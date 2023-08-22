Постачання винищувачів F-16 Україні: чого очікувати?

Данія та Нідерланди поставлять Україні винищувачі F-16. DW розпитала експертів про те, як це вплине на хід війни та яка підготовка потрібна для застосування цих літаків.

Після багатомісячного тиску з боку Києва західні країни таки починають процес оснащення України американськими винищувачами F-16. Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні літаки після виконання низки умов, серед яких - навчання українських пілотів та технічного персоналу.

F-16 для України: "І це лише початок"

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів стало відомо про кількість першої партії літаків, яку може отримати Київ: 42 від Нідерландів та 19 від Данії. За словами Зеленського, українські пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії, триває обговорення розширення тренувальних місій. "І це лише початок", - заявив український президент. Щоправда, прем'єр Нідерландів Марк Рютте на спільній пресконференції точної кількості літаків, які Україна отримає для виконання бойових завдань, не назвав. "Нідерланди загалом мають 42 літаки F-16. З цих літаків нам потрібні літаки для тренувань у Данії та пізніше в Румунії", - додав він.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що перші шість винищувачів Україна отримає до Нового року. За її словами, наступного року Данія поставить Україні вісім літаків, а через рік - ще п'ять.

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Звільнення українських територій та захист зернового коридору

Постачання літаків F-16 забезпечить Україні перевагу на полі бою для звільнення окупованих територій, зазначив у розмові з DW речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Якщо у нас будуть F-16 у достатній кількості, ми зможемо забезпечувати перевагу в повітрі та просування наземних військ шляхом завдання ударів по наземних цілях. F-16 будуть утричі ефективнішими, дальшими, точнішими і безпечнішими для пілотів, аніж літаки, які у нас є зараз", - зазначає він.

За словами Ігната, західні літаки допоможуть також захистити морські кордони та портову інфраструктуру України від російських ракетних обстрілів. "Ми зможемо захистити зернові коридори, що важливо в нашій економічній ситуації", - додав Ігнат.

Експерт із питань авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко наголошує, що надання західних винищувачів може змінити хід бойових дій та український контрнаступ. "Ми зараз дуже поступаємося ворогу, бо у нас застаріле обладнання, яке не здатне ефективно протидіяти російській авіації. Якщо б ми мали сучасні винищувачі, то російські літаки навіть не підлітали до лінії фронту і не завдавали ударів нашим наземним військам", - сказав DW Валерій Романенко. На його думку, надання сучасних винищувачів Україні допоможе "нівелювати російську авіаційну загрозу".

Інфраструктура для обслуговування винищувачів

Однак для повноцінного застосування F-16 в українському небі, за словами радника міністра оборони України Олексія Копитька, Україні потрібні також запчастини, технічне обслуговування, озброєння та відповідна інфраструктура. "Літаки - це ще пів справи", - зазначив Копитько у Facebook.

Певною проблемою може бути конструкція злітно-посадкових смуг на українських військових аеродромах. Більшість із них побудовані з бетонних плит, тоді як для F-16 потрібна гладка поверхня, аби літаки могли безперешкодно здійснювати посадку та злітати, зауважують в командуванні Повітряних сил ЗСУ. "Західні винищувачі можуть, у принципі, злітати і з наших плитових злітних слуг. Але через те, що у цих літаків маленькі колеса, є загроза потрапляння сторонніх предметів у повітрозабірники. Інфраструктуру треба адаптовувати. Утім, це все вирішується", - вважає Юрій Ігнат.

За його словами, винищувачі F-16 вже сідали на українських аеродромах. Ідеться про спільне патрулювання авіаційного простору під час проведення Україною і Польщею футбольного чемпіонату "Євро-2012" та спільні з країнами НАТО навчання "Чисте небо 2018" в Україні, коли українські пілоти вчилися керувати літаками F-15. Тоді всі західні літаки приземлялися та злітали саме з українських військових аеродромів, нагадує Ігнат. "Зараз ми займаємося підготовкою злітно-посадкових смуг. На момент придбання Україною F-16 ми вже зможемо їх розміщувати", - зазначив в ефірі телемарафону командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Окрім того, Україні потрібно перебудувати навігаційну систему, облаштувати сервісні центри обслуговування західних літаків та продумати систему їхнього захисту, зазначає експерт із питань авіації Валерій Романенко. "Після переобладнання злітно-посадкових смуг ми маємо розгорнути тактично-навігаційну систему наземних маяків для F-16 для того, щоб літаки могли працювати в Україні, бо сигнал від нашої навігаційної системи не сприймається літаками НАТО", - розповів він DW. Також, за словами експерта, Україна має подбати про інформаційне забезпечення літаків, оскільки нинішня система інформування льотчика під час польоту відбувається шляхом постановки завдань з наземного командного пункту. "Льотчик F-16 має бачити все це на екрані тактичної обстановки. Цей екран потрібно заповнювати інформацією. І перш за все потрібно буде взаємодіяти в режимі реального часу з літаючим натівським радаром АВАКС", - наголошує Валерій Романенко.

Пілоти й техніки вже почали навчання

За оцінками експертів, навчання українських пілотів триватиме не менше шести місяців, адже це мінімальний час, необхідний для освоєння бойового літака F-16. Українським льотчикам потрібно навчитися пілотувати їх, працюючи в парі двома літаками, оскільки цього вимагають стандарти НАТО з безпеки. Як повідомив Юрій Ігнат, у Данії почали навчання перші 70 українських пілотів та представників технічного персоналу.

Найбільші проблеми можуть виникнути саме з навчанням технічного персоналу, припускають експерти. Адже за короткий період часу техперсонал з обслуговування літаків повинен вивчити технічну документацію, яка надається союзниками України виключно англійською мовою, зауважує військовий експерт, дослідник авіації Михайло Жирохов. Крім того, за його словами, підготовка льотчиків - це довготривалий процес. "Їх треба готувати з нуля для цих літаків, бо тих, хто воює, не можна забирати з фронту, аби не оголяти фронт, тому потрібно курсантів 4-5 курсів відправляти на навчання", - вважає Жирохов. На його думку, починатися навчання має з базової підготовки, оскільки нинішня підготовка, яку дають українські авівиші, "заточена на радянські літаки".