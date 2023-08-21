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Зеленський у Копенгагені подякував партнерам за обіцяні F-16

Ольга Журавльова
3 год. тому

Володимир Зеленський виступив у парламенті Данії. Він подякував партнерам за рішення надати винищувачі F-16.

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Зеленський під час виступу у парламенті Данії
Зеленський під час виступу у парламенті ДаніїФото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 серпня, виступив в Копенгагені перед членами Фолькетингу - парламенту Данії. Він подякував за допомогу його країні і за намір передати військові літаки F-16 американського виробництва.

"Дякую за всю надану Україні допомогу! Дякую за "гарпуни"! Росіяни їх бояться. Дякую за "цезарі", "леопарди" та "бредлі", дрони - так, вони бояться дронів - та артилерію, за машини для розмінування. Усе це служить свободі", - сказав президент.

За його словами, усі сусіди Росії - під загрозою, якщо Україна не вистоїть у війні з Росією.

"Демократії світу - кожна з них може стати мішенню чи то для ракет, чи то для найманців, чи то для дестабілізації. Я впевнений, це відчувається", - сказав Зеленський.

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Данія: Україна може використовувати F-16 лише на своїй території

В уряді Данії заявили у свою чергу в понеділок, що Україна може використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території. "Ми надаємо зброю за умови, що вона буде використана для того, щоб вигнати ворога з території України. І не більше", - сказав міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен.

"Такими є умови, чи то про танки, чи винищувачі, чи щось інше", - додав він.

Перші винищувачі передадуть до кінця року

Україна місяцями тиснула на своїх західних партнерів, щоб ті надали їй винищувачі F-16. ЗСУ досі використовують застарілі бойові літаки радянських часів, а контрнаступ на російські позиції просувається без підтримки з повітря.

20 серпня президент України Володимир Зеленський здійснив візити до Нідерландів та Данії, під час яких було оголошено, що обидві країни передадуть Україні винищувачі F-16. Так, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість з яких можуть бути доставлені наприкінці року після підготовки пілотів. "Сподіваюся, наступного року ще вісім літаків також вирушать із Данії в Україну, а ще за рік - ще п'ять", - заявляла Фредеріксен.

Від Нідерландів очікується 42 літаки. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна "зобов'язується передати Україні F-16 після того, як будуть виконані умови для такої передачі". 

Наразі лишається незрозумілими, який тип озброєння будуть використовувати надані Києву F-16, і те, як ці літаки обслуговуватимуть.

Як модернізувати військову авіацію України?

 

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Зеленський під час виступу у парламенті Данії

Зеленський у Копенгагені подякував партнерам за обіцяні F-16

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