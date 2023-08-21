У Бундестазі привітали обіцянки надати Україні F-16

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі F-16.

"Я дуже рада, що Данія і Нідерланди пообіцяли це Україні", - сказала Штрак-Ціммерманн в ефірі радіо Deutschlandfunk у понеділок, 21 серпня. На цьому тлі вона повторила свій заклик до якнайшвидшого ухвалення німецьким федеральним урядом рішення про постачання Києву далекобійних крилатих ракет Taurus.

За її словами, той факт, що Нідерланди та Данія вирішили поставити Україні винищувачі, спростовує побоювання стосовно того, що Київ може використати західну зброю для атак на російські території - аргумент, який часто використовують противники надання Україні далекобійної зброї. "Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію", - сказала Штрак-Ціммерманн, цитує агенція dpa.

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На черзі - зелене світло для ракет Taurus

Вона додала, що для німецького уряду це має бути достатньою причиною, щоб дати зелене світло на поставку Taurus вже зараз. "У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", - зауважила голова оборонного комітету Бундестагу. На її переконання, ці ракети можуть бути використані для порушення і знищення російських маршрутів постачання у війні проти України.

20 серпня президент України Володимир Зеленський здійснив візити до Нідерландів та Данії, під час яких було оголошено, що обидві країни передадуть Україні винищувачі F-16. Так, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна передасть Україні 19 винищувачів F-16. А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна "зобов'язується передати Україні F-16 після того, як будуть виконані умови для такої передачі". За словами Володимира Зеленського, наразі йдеться про 42 літаки, втім, остаточну кількість оголосять згодом.