Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Тиск зростає, але поки що Німеччина не вирішила передати Україні крилаті ракети Taurus. Експерти критикують Берлін, але впевнені, що в результаті ця зброя буде передана Києву, хоч із запізненням.

Від моменту запиту України наприкінці травня минуло майже три місяці, тиск на Берлін зростає, але Німеччина не наважується передати Києву крилаті ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторює, що уряд "дуже ретельно" вивчає таке рішення, пославшись на такий самий підхід у минулому. Він дав зрозуміти, що не збирається ухвалювати рішення під тиском.

Чекати Києву доведеться не так довго?

Раніше Німеччина місяцями не наважувалася на передачу Україні важких видів озброєння для протистояння вторгненню Росії. Так було з танками Leopard та БМП Marder, рішення про постачання яких було оголошено одночасно з ключовими союзниками по НАТО незадовго до першої річниці вторгнення, а самі постачання розпочалися навесні 2023 року.

У випадку ракет Taurus оглядачі виходять із того, що цього разу чекати Києву доведеться не так недовго. Активне обговорення у німецьких ЗМІ розпочалося в середині літа та набирає обертів. Єдності в уряді досі немає. "Зелені" та ліберали підтримують, соціал-демократи канцлера Шольца займають стриману позицію, хоч і серед них є прихильники, які нещодавно публічно озвучили свою позицію.

Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa

Повідомляється, що уряд Німеччини побоюється можливого використання ракет на території Росії. Відповіддю на ці побоювання виглядає заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який в опублікованому в четвер, 17 серпня, інтерв'ю агентству AFP запропонував надати "гарантії", що цього не станеться.

Страх і недовіра Берліна

Що саме стримує Німеччину з огляду на те, що Україна вже отримала схожі ракети від Великобританії та Франції? Берлінська журналістка та публіцистка, авторка книжок про Росію та німецько-російські відносини Ґезіне Дорнблют (Gesine Dornblüth), у підкасті DW "Геофактор" назвала дві можливі причини: "Недовіра та страх. Недовіра до українців, яких потай підозрюють у тому, що вони, всупереч обіцянкам, можуть все-таки в якийсь момент застосувати західну зброю дальньої дії, у цьому разі - крилаті ракети Taurus - проти цілей на російській території. Хоча Україна кілька разів підтвердила, що вони не мають наміру це робити. А страх - це відомий страх перед президентом РФ Володимиром Путіним, який давно обговорюється у Німеччині. Це страх, що Путін міг би в цьому разі оголосити НАТО воюючою стороною і піти на подальшу ескалацію", - пояснила Дорнблют.

Вона вважає, що "цей аргумент не працює", оскільки глава Кремля "давно оголосив НАТО стороною конфлікту". На цьому тлі журналістка критикує нерішучість уряду Німеччини, яка, як вона наголошує, "коштує життів". Дорнблют згадує у цьому зв'язку й відому категорію "німецький страх" (German Angst) - стереотипну характеристику нерішучості у поведінці суспільства та політиків, яку використовують за кордоном щодо німців.

Ґезіне Дорнблют

Приблизно рік тому, у вересні 2022 року, представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу заявила на адресу США: "Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перетне "червону лінію" і стане безпосередньою стороною конфлікту". Тоді дискусія точилася щодо ракет ATACMS для систем HIMARS дальністю 300 кілометрів. Вашингтон досі не постачає їх Києву.

Taurus потрібен для ударів по Криму та півдню України

Ніко Ланґе (Nico Lange), політолог, колишній співробітник міноборони ФРН в уряді канцлера Анґели Меркель (Angela Merkel) та ведучий подкастів Мюнхенської конференції з безпеки, вважає, що причина стриманості Берліна у питанні Taurus - розбіжності у партії нинішнього канцлера Шольца. "У мене таке відчуття, що всередині партії канцлера, Соціал-демократичної партії Німеччини, від самого початку є кілька людей, які не погодилися передавати Україні зброю", - каже Ланґе. При кожному рішенні про постачання зброї він бачить повторення цього "конфлікту".

Ніко Ланґе Фото: DW

"Цим обговоренням ми робимо Taurus більше, ніж він є насправді, - каже Ланґе. - Так, це крилата ракета, але вона дуже схожа на те, що Великобританія та Франція вже дають". За даними ЗМІ, Німеччина вивчає можливість обмеження дальності ракет Taurus, що становить близько 500 кілометрів. "Що стосується дальності, то географія України не змінюється, цілі для цієї ракети знаходяться в Криму, на півдні України, ми бачимо, що Україна робить зі зброєю з Великобританії та Франції", - каже Ланґе.За його словами, Taurus потрібний, щоб був запас крилатих ракет. Обмеження можливі, вважає Ланґе і нагадує, що такі обмеження є й у пускових установках HIMARS, які США передали Україні.

Читайте також: Ракети Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Німеччина постачає дедалі більше зброї Україні

Водночас політолог каже, що не розуміє причини недовіри до Києва з боку Берліна. За його словами, Україна "на 100 відсотків виконує всі умови і не атакує територію РФ західною зброєю. Я не розумію, чому в Німеччині можуть вважати, що з Taurus це може бути інакше".

Ґезіне Дорнблют наголосила на важливому, на її думку, моменті: "Навіть якщо Україна атакує цілі на території Російської Федерації, це не суперечить міжнародному праву".

Ланґе впевнений, що в результаті Україна отримає ракети Taurus, "але із запізненням", як це вже було з танками Leopard. На цьому тлі складається враження, що ФРН допомагає "не добровільно чи тільки після великих дискусій". Політолог вважає, що таке враження хибне: "Насправді Німеччина дуже багато дає (зброї) Україні, яка відіграє важливу роль на полі бою". У четвер Берлін оновив список поставок Києву, серед яких дві пускові установки сучасних систем ППО IRIS-T.