Кулеба про далекобійні ракети: Лише на своїй території

Україна використовуватиме ракети великої дальності лише в межах власної території, запевнив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Тим часом в Німеччині й далі точаться дискусії щодо передачі Києву крилатих ракет Taurus.

Україна використовуватиме ракети великої дальності лише в межах власної території, запевнив у п'ятницю, 11 серпня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що такі ракети є "вирішальними" для перебігу бойових дій, тому Україна просить партнерів передати їх їй якогомога швидше.

"Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше. І ті, і інші будуть використовуватися винятково всередині наших кордонів. Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна", - написав він в Twitter.

Шольц заявив, що стан справ щодо Taurus не змінився

Останніми днями в Німеччині загострилася дискусія щодо можливості передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus. Втім, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю, 11 січня, заявив, що у цьому питанні стан справ не змінився, пише dpa.

"Ми і далі сфокусовані на передачі озброєння для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків, - цитує Щольца німецька газета Thüringer Allgemeine. - Це курс, який ми продовжуватимемо, тісно консультуючись з нашими міжнародними партнерами".

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Дискусія щодо передачі Taurus Україні

Низка німецьких політиків виступають за передачу Україні Taurus. Та одне з занепокоєнь німецького уряду полягає саме у далекобійності цих ракет. Зокрема, як пишуть німецькі ЗМІ, можливо, головною причиною, чому Олаф Шольц зволікає з рішенням про постачання ракет, є їхнє програмування. За їхніми даними, канцлер через міністерство оборони ФРН попросив виробника цієї зброї, компанію MBDA Deutschland, внести в програмне забезпечення зміни для того, щоб знизити радіус дії Taurus, здатних вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Шольц остерігається, що за такої дальності польоту німецькі поставки можуть бути використані для завдання ударів у глибині російської території. Виробник, за інформацією ЗМІ, відповів, що внесення таких обмежень можливе, але потребуватиме кількох тижнів.

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З іншого боку, 10 серпня німецьке видання t-online повідомило з посиланням на джерела, що німецький уряд може незабаром схвалити поставки Taurus Збройним силам України (ЗСУ). За даними видання, повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) дали "зелене світло", а офіс Шольца зараз працює над вирішенням цього питання зі США. Таким чином могла б відбутися подвійна поставка Україні крилатих ракет Taurus та американських ракет ATACMS, зазначає видання.

І той факт, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) раніше наголошував, що США також поки що відмовилися постачати подібні ракети Києву, може вказувати на те, що Шольц, ймовірно, прагне скоординувати свої дії зі США для того, щоб Taurus та американські ATACMS почали передаватися українській стороні приблизно в той самий час.

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