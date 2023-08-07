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Київ знову просить Вашингтон про далекобійні ракети ATACMS

Ігор Бурдига
2 год. тому

Глава українського МЗС Кулеба у розмові з держсекретарем США Блінкеном нагадав про "далекобійні можливості" України.

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Запуск ракети ATACMS (ілюстративне фото)
США і Південна Корея тестують ATACMSФото: South Korea's Joint Chiefs of Staff/handout/AFP

Київ знову просить Вашингтон про надання Збройним силам далекобійних ракет класу "земля-земля" ATACMS. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок, 7 серпня, за підсумками розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном згадав про запит на ракети та необхідність підвищення "далекобійних можливостей" України.

Під час розмови Кулеба та Блінкен також обговорили подальші кроки для розширення підтримки української "формули миру" та шляхи збільшення експорту українських зернових.

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"Далекобійні можливості"

Ракети класу "земля-земля" ATACMS мають дальність близько 300 кілометрів. Це майже вчетверо більше, ніж у ракет РСЗВ HIMARS, які США постачають в Україну з минулого року, і приблизно на 60 км більше, ніж у ракет Storm Shadow/SCALP, які нещодавно надали ЗСУ Велика Британія і Франція відповідно.

Володимир Зеленський закликав дати Україні АТАСМS 28 січня, після ракетного обстрілу Росією міста Костянтинівка Донецької області, під час якого загинули троє людей. На пресконференції у Празі 7 липня президент України наголосив, що без далекобійних ракет "складно не лише проводити наступальні операції, а й оборонятися". Керівник офісу президента України Андрій Єрмак на нещодавньому Безпековому форумі в Аспені наголосив, що ракети АТАСМS перебувають "у топі" найнагальніших військових потреб України, і що в Києві чекають на рішення Вашингтона щодо них.

21 червня Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS. Утім за місяць газета The Washington Post, посилаючись на власні джерела стверджувала, що Білий дім поки не планує постачати їх Києву.

Ракети з Європи

Водночас Київ добивається постачання Збройним силам європейських ракет, зокрема німецьких Taurus. Втім на цей крок поки не погоджується федеральне міністерство оборони, стверджуючи, що зараз має інші пріоритети.

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