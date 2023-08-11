Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

У Берліні знову так само вагаються щодо питання постачання зброї Україні! Саме так чимало німецьких ЗМІ і політиків, при чому не лише опозиційних, розцінюють дискусію, що розгорілася в Німеччині, довколо надання Києву крилатих ракет великої дальності Taurus.

Ці ракети - німецько-шведський аналог британсько-французьких Storm Shadow/Scalp, їх можна запускати з бойових літаків, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Лондон ще у травні дав добро на передачу своїх ракет Україні (і вони вже використовувалися, наприклад, для ударів по російських складах зброї), Париж розпочав постачання на початку серпня. А уряд ФРН досі зволікає.

"Ритуальні дебати" та запізнілі поставки зброї Україні

"Мені здається, проблема знову у відомстві федерального канцлера", - заявила одна з ключових постатей у німецькій оборонній політиці - голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Вона представляє партію німецьких лібералів ВДП, яка входить до уряду ФРН під керівництвом Олафа Шольца (Olaf Scholz). Тим самим позицію канцлера критикує один із його коаліційних партнерів.

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

"Є прикрим, - додала Штрак-Ціммерман, - що ми знову ведемо дискусію, яка дуже нагадує мені дискусію про постачання танків". Таке ж враження і у ліволіберального тижневика Der Spiegel. "Через кожен новий тип зброї, яку слід поставити Україні, розгорається дискусія про "ескалацію" - як зараз довколо німецьких ракет Taurus. Це несерйозно", - вважає автор коментаря, який називає такі дискусії "ритуальними дебатами".

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У підсумку, нагадує автор, Україна таки отримувала від Німеччини майже всі види зброї, яку запитувала, і жодного разу побоювання, що Росія після цього піде на подальше загострення конфлікту із Заходом, не підтверджувалися. "Немає жодних причин не постачати зброю тоді, коли вона потрібна, замість того, щоб потім із запізненням це все-таки зробити", - йдеться у коментарі. Der Spiegel також вважає, що гальмує рішення (а запит від України на Taurus надійшов наприкінці травня) саме відомство федерального канцлера.

Соціал-демократи не погоджуються зі своїм канцлером

Те, що Олафа Шольца у питаннях постачання озброєнь Україні критикують за нерішучість як німецькі ЗМІ, так і партнери правлячої коаліції - ліберали та Зелені, не новина. Особливість нинішньої дискусії про ракети Taurus полягає в тому, що цього разу вже на ранній стадії підштовхувати канцлера до якнайшвидшого рішення стала ціла низка його однопартійців по Соціал-демократичній партії Німеччини.

"Звичайно, для нашої країни постачати зброю в зону конфлікту - це зміна парадигми, це нелегко, це непросте рішення, але якщо подивитися на останні місяці, ми, звісно, думали надто довго над ухваленням того чи іншого рішення, і, зрештою, його все одно було ухвалено - спільно з нашими партнерами, і озброєння постачалося”, - зазначив депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц (Andreas Schwarz), який займається питаннями оборони в бюджетному комітеті парламенту.

Нільс Шмід Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

Співголова СДПН Заскіа Ескен (Saskia Esken) у газетному інтерв'ю запевнила, що у соціал-демократів "ще в жодній дискусії про постачання озброєнь не було червоних ліній". Нільс Шмід (Nils Schmid), зовнішньополітичний експерт фракції соціал-демократів у Бундестазі, також не виключив, що Німеччина спільно зі США могла б поставити Україні нові види озброєнь, і конкретно назвав ракети Taurus. При цьому, однак, "попередньо потрібно гарантувати, щоб програмування при наведенні на ціль забезпечували б самі українці, а не солдати Бундесверу, оскільки це небезпечно наблизило б нас до прямої участі у війні", наголосив політик.

Чи потрібно обмежувати радіус дії ракет?

Програмування ракет є, можливо, головною причиною, чому Олаф Шольц зволікає з рішенням про їхнє постачання, стверджують німецькі ЗМІ. Вони пишуть, що канцлер через міністерство оборони ФРН попросив виробника цієї зброї, компанію MBDA Deutschland, внести в програмне забезпечення зміни для того, щоб знизити радіус дії Taurus, здатних вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Шольц остерігається, що за такої дальності польоту німецькі поставки можуть бути використані для завдання ударів у глибині російської території. Виробник, за інформацією ЗМІ, відповів, що внесення таких обмежень можливе, але потребуватиме кількох тижнів.

Проти штучного обмеження радіусу дії ракет Taurus виступив у п'ятницю, 11 серпня, у розмові з інформаційним агентством AFP зовнішньополітичний та військовий експерт парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). На думку цього представника опозиційних консерваторів, "технічна зміна ракет Taurus призвела б лише до затримки і не має сенсу".

Родеріх Кізеветтер Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

"Сенс і мета цієї крилатої ракети якраз у тому й полягає, що вона надточна і що має радіус дії 500 кілометрів", - наголосив полковник у відставці Родеріх Кізеветтер. На його думку, розумніше було б просто домовитися з керівництвом України щодо використання цієї зброї лише на українській території. Він нагадав, що Київ досі суворо дотримувався взятих на себе зобов'язань і не застосовував британські Storm Shadow на території РФ.

Берлін проти використання Taurus у Криму?

"Я радше побоююся того, що у відомстві канцлера хочуть запобігти використанню ракет Taurus для тієї цілі, яка з військово-стратегічної точки зору була б найрозумнішою: для звільнення Криму", - так депутат Бундестагу від консерваторів пояснює затягування офіційним Берліном рішення щодо питання про надання Україні німецьких крилатих ракет.

Британсько-французька ракета Storm Shadow/SCALP Фото: Guillaume Souvant/AFP

При цьому він не вважав би такий крок ескалацією конфлікту. "Єдина сторона, яка ескалює - це сам агресор, це Росія. Вона могла б негайно зупинити війну", - підкреслив Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю DW. Більше того, навіть якби Україна, відбиваючи російську агресію, використовувала ракети Taurus для руйнування комунікацій та шляхів постачання на території самої Росії, це не було б порушенням міжнародного права, зазначив експерт партії ХДС.

Тижневик Stern бачить дві політичні перепони на шляху ухвалення рішення про постачання Taurus Україні. По-перше, Німеччина, давши добро на такий крок, значно розширила б радіус дії західних засобів ураження, що надаються Києву. У німецьких ракет він становить 500 кілометрів, а у британсько-французьких аналогів - близько 300 кілометрів.

Taurus тільки разом із американськими ATACMS?

По-друге, "політикам треба буде нарешті дати відповідь на питання, яким чином відтік боєприпасів можна буде компенсувати шляхом виробництва нових". Адже війна в Україні може тривати ще роки, і в такому разі використати лише запаси буде вже неможливо. Тим паче, що і українські літаки Су-24, і самі ракети доведеться технічно пристосовувати одне до одного. Після такого трудомісткого процесу постачати Taurus у незначній кількості просто не має сенсу.

Бойовий літак Бундесверу Tornado запускає ракету Taurus під час навчань Фото: Bundeswehr

Stern вказує, що на озброєнні Бундесверу зараз перебувають близько 600 ракет Taurus. З них, на думку видання, приблизно половина, напевно, готова до негайного використання. Тижневик дійшов висновку: "Щоб уникнути у найближчі два роки повного оголення західних збройних сил, виробництво військової продукції слід негайно суттєво збільшити".

Втім, 11 серпня міністерство оборони ФРН офіційно заявило, що політичне рішення про передачу Україні німецьких крилатих ракет не ухвалене, і нагадало слова міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), що наразі це питання "не належить до наших першорядних пріоритетів".

Водночас журналістам нагадали, що Сполучені Штати поки що теж не постачають Україні свої тактичні ракети. Це може вказувати на те, що Олаф Шольц, ймовірно, прагне скоординувати свої дії зі США для того, щоб німецькі Taurus та американські ATACMS почали передаватися українській стороні приблизно в той самий час.