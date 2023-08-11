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Міноборони ФРН про ракети Taurus: Жодних змін не відбулося

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Політичного рішення про передачу крилатих ракет Taurus Києву ухвалено не було, заявили в міноборони Німеччини на тлі дебатів про можливе постачання цього виду озброєння.

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Крилата ракета Taurus
Крилата ракета TaurusФото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

У міністерстві оборони Німеччини заявляють про незмінність курсу щодо можливого постачання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus. У цьому питанні "не відбулося жодних змін", заявила у п'ятницю, 11 серпня, в Берліні речниця міністерства.

"Жодного політичного рішення про постачання ухвалено не було", - наголосила вона, цитує агенція dpa. Водночас у міністерстві послалися на слова міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), який заявив минулого тижня, що постачання Києву "Таурусів" "точно не є нашим головним пріоритетом". "Ми не єдині, хто не постачає (крилаті ракети. - Ред.). Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети", - сказав німецький міністр оборони.

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Дебати про передачу Україні Taurus

Дебати про можливе постачання Україні крилатих ракет набрали у Німеччині нових обертів останніми днями. Напередодні, 10 серпня, за постачання Taurus Україні висловилася голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Україні вони терміново потрібні. І пора б дати зелене світло", - сказала вона.

Передати Україні Taurus закликав раніше депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Це також підтримали у Вільній демократичній партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції. 6 серпня зовнішньополітичний речник фракції Соціал-демократичої партії Німеччини (СДПН) Шольца Нільс Шмід (Nils Schmid) не виключив поставки Україні Taurus у майбутньому.

10 серпня німецьке видання t-online повідомило з посиланням на джерела, що німецький уряд може незабаром схвалити поставки Taurus Збройним силам України (ЗСУ). За їхніми даними, повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) дали "зелене світло", а офіс Шольца зараз працює над вирішенням цього питання зі США.

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