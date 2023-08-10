ЗМІ: Берлін може скоро погодитися надати Києву ракети Taurus

Уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє у четвер, 10 серпня, німецьке видання t-online з посиланням на власні джерела.

Так, джерела видання у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), представником якої є канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), вказують, що німецький уряд має намір оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом". "Офіс канцлера наразі працює над вирішенням цього питання з найважливішим союзником Німеччини і країною, яка найбільше підтримує Україну - США", - зазначає видання.

Окрім того, за інформацією, отриманою від джерел в партіях, які входять до правлячої коаліції, Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) також дали "зелене світло" на постачання Києву німецьких ракет Taurus. Минулого тижня офіс канцлера Шольца отримав звіт від міністерства оборони, в якому узагальнено найважливіші факти про ці ракети: їхня наявність на озброєнні Бундесверу, ризики їхнього використання та ефективність.

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Таким чином може відбутися подвійна поставка Україні крилатих ракет Taurus та американських ракет ATACMS, зазначає видання. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, насамперед зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на надання нових систем озброєння для України.

Заклики у ФРН надати Києву ракети Taurus

6 серпня речник фракції СДПН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Нільс Шмід (Nils Schmid) не виключив поставки у майбутньому Україні крилатих ракет Taurus. "Я не виключаю можливості, що у союзі з американцями ми також постачатимемо додаткові системи, як-от Taurus", - заявив він. Раніше депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц (Andreas Schwarz) також запропонував підтримати контрнаступ ЗСУ, зокрема, крилатими ракетами.

Раніше поставити Україні крилаті ракети Taurus уряд в Берліні закликав депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Він зазначав, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях, але можуть бути модернізовані і підготовлені до відправки в Україну.

У Вільній демократичній партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, теж підтримують поставки ракет Україні, нагадуючи, що ЗСУ успішно застосовують поставлені Великобританією ракети Storm Shadow.

Київ ще з кінця травня включив ракетні системи Taurus до своїх запитів Берліну на поставки озброєння. Однак німецький міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) минулого тижня вкотре зазначив, що ФРН не надаватиме Україні далекобійні крилаті ракети зараз. Втім, він не виключив категорично постачання цього виду зброї в майбутньому.