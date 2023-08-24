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Норвегія назвала кількість F-16, які зможе передати Україні

Віолетта Чайковська
24 серпня 2023 р.

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва в День незалежності України офіційно підтвердив, що його країна надасть Повітряним силам ЗСУ винищувачі F-16.

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Президент України Володимир Зеленський оглядає F-16 у Данії, яка погодилась передати такі винищувачі Повітряним силам ЗСУ (20 серпня 2023 року).
Президент України Володимир Зеленський оглядає F-16 у Данії, яка погодилась передати такі винищувачі Повітряним силам ЗСУ (20 серпня 2023 року).Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Норвегія передасть Повітряним силам Збройних сил України (ЗСУ) винищувачі F-16, підтвердив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере під час візиту до Києва в четвер, 24 серпня - у День незалежності України.

Прем'єр підтвердив норвезькому інформаційному агентству NTB поширену низкою ЗМІ інформацію, що Норвегія надасть Україні F-16. За його словами, ймовірно, йтиметься про менше 10 літаків.

Гар Стере поінформував президента України Володимира Зеленського про рішення, і тепер країни погодять між собою та з іншими союзниками кількість винищувачів і графік їхньої передачі. "Але Україна може розраховувати на те, що Норвегія зробить свій внесок", - цитує його Associated Press.

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Вже третя країна погодилась передати Україні F-16

Норвегія стала третьою країною, яка оголосила рішення надати ЗСУ винищувачі. Першими згодились Нідерланди та Данія. Вони мають передати понад 60 літаків.

Зокрема, від Нідерландів Україна очікує надходження 42 винищувачів, а від Данії - 19. Остання має передати перші шість літаків до кінця поточного року, наступні вісім - наступного, ще п'ять - через рік.

Перші пілоти ЗСУ вже розпочали тренування на F-16 у Данії. Навчати українських військових льотчиків управлінню винищувачами погодились також Нідерланди, Польща, Румунія, Греція та Португалія. Загалом до "авіаційної коаліції" нині входять 14 країн.

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Топтема

Президент України Володимир Зеленський оглядає F-16 у Данії, яка погодилась передати такі винищувачі Повітряним силам ЗСУ (20 серпня 2023 року).

Норвегія назвала кількість F-16, які зможе передати Україні

Конфлікти24 серпня 2023 р.
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